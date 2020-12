Queen macht es offiziell: Lewis Hamilton ist jetzt ein Sir!

Sir Lewis Hamilton: An diese Anrede wird man sich künftig gewöhnen müssen. Queen Elisabeth II. hat den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister zum Ritter geschlagen. Das geht aus der New-Year-Honours-List hervor, die am Mittwochabend vom englischen Königshaus veröffentlicht wurde.

Nach Jack Brabham (1978) und Jackie Stewart (2001) ist Hamilton der dritte Formel-1-Weltmeister, dem diese Ehre zuteilwird. Allerdings ist er mit 35 Jahren der bisher jüngste. Auch die Williams-Teamgründer Frank Williams und Patrick Head waren 1999 beziehungsweise 2015 sowie Stirling Moss 2000 zum Ritter geschlagen worden.

"Lewis ist einer der größten Rennfahrer aller Zeiten und der erfolgreichste britische Sportler seiner Ära", würdigt Mercedes-Sportchef Toto Wolff die Verdienste seines Piloten. "Seine sportlichen Leistungen werden schon seit Jahren auf der ganzen Welt anerkannt."

"Kraftvolle Stimme im Kampf gegen Diskriminierung"

"In diesem Jahr war er darüber hinaus eine kraftvolle Stimme im Kampf gegen Diskriminierung. Er ist 2020 in jeder Hinsicht im Jahr vorangegangen", hebt Wolff Hamiltons politisches Engagement hervor.

2007: McLaren-Mercedes MP4-22 1 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 2. mit 109 Punkten, 4 Siege 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 2 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 1. mit 98 Punkten, 5 Siege 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 3 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 5. mit 49 Punkten, 2 Siege 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 4 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 4. mit 240 Punkten, 3 Siege 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 5 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 5. mit 227 Punkten, 3 Siege 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 6 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 4. mit 190 Punkten, 4 Siege 2013: Mercedes F1 W04 7 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 4. mit 189 Punkten, 1 Sieg 2014: Mercedes F1 W05 8 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 1. mit 384 Punkten, 11 Siege 2015: Mercedes F1 W06 9 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 1. mit 381 Punkten, 10 Siege 2016: Mercedes F1 W07 10 / 14 Foto: Sutton Images WM-Ergebnis: 2. mit 380 Punkten, 10 Siege 2017: Mercedes F1 W08 11 / 14 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images WM-Ergebnis: 1. mit 363 Punkten, 9 Siege 2018: Mercedes F1 W09 12 / 14 Foto: Lionel Ng / Motorsport Images WM-Ergebnis: 1. mit 408 Punkten, 11 Siege 2019: Mercedes F1 W10 13 / 14 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images WM-Ergebnis: 1. mit 413 Punkten, 11 Siege 2020: Mercedes F1 W11 14 / 14 Foto: Steven Tee / Motorsport Images WM-Ergebnis: 1. (Saison läuft noch)

"Die Nachricht, dass er zum Ritter geschlagen wird, zeigt, dass er nun die Anerkennung erhält, die er während einer Karriere mit unvergleichlichen Erfolgen im Motorsport verdient hat. Das Vereinigte Königreich kann stolz darauf sein, einen Champion und Botschafter vom Kaliber eines Sir Lewis Hamilton zu haben", so Wolff.

Auch der künftige Formel-1-CEO Stefano Domenicali, der seinen Posten im Januar 2021 antritt, freut sich über die Auszeichnung für Hamilton. "Lewis ist ein wahrer Gigant unseres Sports und sein Einfluss ist riesig, sowohl im als auch außerhalb des Autos", sagt der Italiener.

Neuer Formel-1-CEO gratuliert Hamilton

"Was er bisher erreicht hat, ist phänomenal und war noch lange nicht alles. Wir alle aus der Formel 1 gratulieren ihm zu dieser wohlverdienten Anerkennung seiner Leistungen und freuen uns darauf, 2021 mehr von seiner Brillanz zu sehen", so Domenicali.

Mit seinem siebten Titelgewinn hatte Hamilton in der Formel-1-Saison 2020 den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Mit aktuell 95 Grand-Prix-Siegen ist er in dieser Wertung der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der For

