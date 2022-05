Ricciardo: Rationiertes Trinkwasser machte Miami noch härter

Audio-Player laden

Die Hitze in Miami machte bei der Formel-1-Premiere im "Sunshine State" Florida allen Fahrern zu schaffen - auch Daniel Ricciardo. Der McLaren-Pilot hatte während des Rennens weniger Flüssigkeit in seiner Trinkflasche, als er unter diesen Bedingungen gerne gehabt hätte, um Gewicht am Auto zu sparen.

"Ja, es hat diesen Hitzefaktor", antwortet Ricciardo auf die Frage, ob Miami mit Rennen wie Singapur und Malaysia vergleichbar sei, und erklärt: "Es ist auch hart, denn jeder kämpft offensichtlich um das letzte bisschen Gewicht. Wir haben also nicht den Luxus, drei Liter in das Trinksystem zu füllen."

"Wir haben also ein bisschen, aber es ist nie genug Flüssigkeit. Also wird man natürlich dehydriert. Und ja, diese Hitze war ziemlich real. Jeder hat hier offensichtlich hart gearbeitet. Und es ist heiß, Fahrer, Mechaniker, jeder spürt diese Hitze."

Die meiste Zeit des Rennnachmittags kämpfte Ricciardo aber mit seiner Pace. Auch ein später Wechsel auf weiche Reifen während der Safety-Car-Phase, die durch eine Kollision seines Teamkollegen Lando Norris mit AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly ausgelöst worden war, half dem Australier nicht viel.

Ricciardo dachte, er sei in den Punkten

Er überquerte die Ziellinie als Elfter, wurde aber durch eine Zeitstrafe auf Platz 13 zurückgestuft, nachdem er von der Strecke abgekommen war und sich im Zweikampf mit Kevin Magnussen im Haas einen Vorteil verschafft hatte. Dass er auf Platz elf lag, fand Ricciardo zu seiner Überraschung erst später heraus.

"Als ich die Ziellinie überquerte, dachte ich ehrlich gesagt, dass ich Zehnter war", sagt er. "Es ist schwer zu sagen, denn natürlich gibt es Kämpfe und Autos, die hier und da ausfallen. Aber ich hatte im Kopf durchgerechnet und glaubte, in den Punkterängen zu sein."

Am Ende lag der McLaren-Pilot damit falsch und kommt deshalb zu dem Schluss: "Ich glaube nicht, dass es hier ein 'Was hätte sein können' gab. Wir waren einfach nicht schnell genug. Und ich denke, uns fehlt auf den Geraden immer noch ein bisschen was."

Ricciardo hatte gehofft, dass der späte Wechsel auf weiche Reifen ihm einen Schub geben würde, aber obwohl er ein paar Autos überholte, machte es letztlich wenig Unterschied. "Es gab einige Autos vor mir auf den alten harten Reifen. Und ich konnte die harten Reifen nicht richtig zum Laufen bringen", erklärt er.

Steigerung in Barcelona? Das sagt Ricciardo

"Ich bin mir nicht sicher, warum ich als 13. geführt werde. Das muss ich mir ansehen. Im Großen und Ganzen ändert das natürlich nichts an meinem Rennen." Zuversichtlich, dass die nächste Strecke in Barcelona dem McLaren besser liegt, ist er trotzdem.

"Es ist noch schwer zu sagen. Aber ich hoffe wirklich, dass sie besser ist als dieses Wochenende, an dem wir etwas mehr im Hintertreffen waren", räumt Ricciardo ein. "Es fühlte sich ein bisschen an wie im Vorjahr bei Rennen im Kampf um einen Punkt wie in Zandvoort. Diese Strecke hat einige Ähnlichkeiten, lange Kurven."

"Und das hier fühlte sich irgendwie wie ein ähnliches Rennen an, bei dem wir zwar irgendwie dabei waren, aber nie wirklich gut genug, um einen großen Eindruck zu hinterlassen. Es könnte also besser sein. Vergangenes Jahr war Barcelona eine bessere Strecke für mich, also bedeutet das hoffentlich etwas."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.