Weil sich Stroll "unwohl" fühlt: Nächste Formel-1-Chance für Hülkenberg?

Die Formel 1 fährt endlich am Nürburgring, aber ein Auto steht noch in der Box: Lance Stroll wird seinen Racing Point RP20 im dritten Freien Training nicht auf die Strecke bewegen. Das hat sein Team nun bestätigt. Begründung: "Lance fühlt sich nicht hundertprozentig wohl heute Vormittag. Er wird nicht am Training teilnehmen."

Laut Informationen des Automobil-Weltverbands (FIA) soll sich Stroll nicht mit dem Coronavirus infiziert haben. Racing Point selbst macht dazu keine Angaben, sondern teilt lediglich mit: "Sein Zustand wird nach dem Training überprüft, um zu sehen, ob er fit genug ist. Und dann bestätigen wir unsere Pläne für das Qualifying."

Letzteres könnte bedeuten, dass Racing Point kurzfristig einen Ersatzfahrer benötigt, falls Stroll nicht antreten kann. Und das wäre vielleicht die nächste Formel-1-Chance für Nico Hülkenberg, der schon in Silverstone für Racing Point eingesprungen war - damals als Ersatz für Sergio Perez, der aufgrund eines positiven Coronavirus-Befunds pausieren musste.

Hülkenberg ist bereits am Nürburgring eingetroffen, wie ein Beitrag auf seinen Social-Media-Profilen beweist. Angeblich hat er heute früh auch schon einen Schnelltest absolviert, der ihm eine etwaige Teilnahme am Formel-1-Qualifying am Nachmittag ermöglichen würde, sofern das Ergebnis negativ ausfiele.

Zuletzt hatte sich 2017 beim Ungarn-Grand-Prix eine ähnliche Situation ergeben: Williams-Fahrer Felipe Massa fühlte sich unwohl, also übernahm Paul di Resta das Auto kurzfristig zum Qualifying und bestritt auch das Rennen. Das Szenario an diesem Wochenende wäre sehr ähnlich.

Hülkenberg hätte beim Eifel-Grand-Prix auf dem Nürburgring offenbar ohnehin vor Ort sein sollen, allerdings nicht als Fahrer, sondern als TV-Experte - genau wie schon bei seinem ersten Einsatz in diesem Jahr in Silverstone, als er eigentlich in Köln für das Fernsehen hätte tätig sein sollen.

Bei seinen beiden Renneinsätzen in Silverstone hat Hülkenberg Unterschiedliches erlebt: Ein technisches Problem verhinderte die Teilnahme am ersten Rennen. Eine Woche später qualifizierte sich Hülkenberg auf P3 und beendete den Grand Prix auf Position sieben.

Den Nürburgring kennt Hülkenberg gut. Er war auch beim bis dato letzten Formel-1-Rennen in der Saison 2013 dabei. Und erst vor wenigen Monaten hat er Sportwagen-Testfahrten auf der Strecke unternommen.

Schumacher rät ab vom Einspringen

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher aber rät Hülkenberg auf 'Sky' vom Einspringen ab: Hülkenberg könne ohne Training vorab eigentlich nur verlieren. Und: "Ich persönlich würde das Risiko nicht eingehen."

Für den Fall, dass Hülkenberg aufgrund eines positiven Tests nicht einspringen kann, stünde mit Mercedes-Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne ein weiterer Ersatzmann parat. Denn Racing Point hat per Vertrag Zugriff auf die Mercedes-Reservisten, und Vandoorne ist vor Ort.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.