Technik-Analyse McLaren MCL35: So viele Neuerungen!

Schon das vordere Ende des Fahrzeugs macht Lust auf mehr: Das Designteam hat einen starken Fokus auf die Nase und Vorderradaufhängung gelegt. Diese Änderungen stehen im Einklang mit dem gesamten Konzept, an dem vieles neu ist.

Die Nase stellt eine Simplifizierung der recht komplexen Struktur dar, die McLaren bereits 2018 eingeführt hat (hier im Bild). Nach wie vor bildet die ziemlich dünne Hauptstruktur das Kernelement; gleiches gilt für die seitliche Verhüllung der Unterstruktur, das sogenannte Cape. Die Nasenspitze mit einer Haupt- und zwei Sekundäröffnungen wurde durch eine simplere Lösung ersetzt. Die Frontflügel-Aufhängungen bleiben auch beim neuen Fahrzeug so weit weg vom Zentrum, wie es die Regularien erlauben.

Die Frontflügel-Aufhängungen sind extrem weit nach hinten gezogen, wenn man sie mit anderen Teams vergleicht, die ebenfalls ein Cape verwenden (das hier ebenfalls gut zu sehen ist). Sie verfügen über drei Einschnitte, um den äußeren Luftstrom in die gewünschte Richtung zu leiten. Eine ähnliche Lösung haben wir von McLaren bereits in nicht allzu ferner Vergangenheit gesehen.

Die Umstrukturierungen an der Nase sind allerdings lediglich der Appetithappen, wenn man sie mit den Änderungen vergleicht, denen die Vorderradaufhängung unterzogen worden ist. Natürlich versucht das Team hier wie immer, den Luftstrom vom Vorderwagen zum hinteren Teil des Fahrzeugs zu verbessern.

McLaren MCL35 front suspension

Foto: Giorgio Piola

Es kommt wenig überraschend, dass das McLaren-Team den oberen Querlenker an einer externen Verlängerung weiter oben befestigt (roter Pfeil), um ihn insgesamt anzuheben. Schließlich wurde eine solche Lösung schon beim Großen Preis von Belgien 2019 getestet. Die neue Philosophie schlägt sich auch in einer höheren Verankerung des oberen Querlenkers an der Fahrzeugnase wieder. Auch der untere Querlenker wurde signifikant angehoben (gelb).