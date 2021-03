Toto Wolff betont: Haben keine Probleme mit der Power-Unit

Gibt es Probleme mit der neuen Power-Unit von Mercedes? Diesen Schluss legten zuletzt Aussagen des neuen Motorenchefs Hywel Thomas nahe, der von "einigen Fragen und Problemen" sprach und damit in die gleiche Kerbe wie sein Vorgänger Andy Cowell ein Jahr zuvor schlug.

Motorsportchef Toto Wolff kann alle Mercedes-Fans jedoch beruhigen: "Wir hatten keine besonderen Zuverlässigkeitsprobleme mit der Power-Unit", stellt der Österreicher im Rahmen der Präsentation des neuen Mercedes F1 W12 E Performance klar.

Doch wie soll man die jüngsten Aussagen des neuen Motorenchefs dann deuten? "Wenn man Longruns auf einem Leistungshöhepunkt durchführt, dann kann man viel darüber lernen, was zuerst den Geist aufgibt", legt Wolff nahe, dass Mercedes seine Komponenten absichtlich an die Grenzen bringt. Er betont: "Das ist alles unter Kontrolle."

Zudem bestätigt der Teamchef, dass Mercedes eine seiner größten Schwächen der vergangenen Jahre ebenfalls besser in den Griff bekommen habe: die Kühlung.

"Wir hatten Jahre, in denen wir Probleme mit der Kühlung hatten, wo unsere Simulationen vor der Saison nicht das widergespiegelt haben, was auf der Strecke später passiert ist", so Wolff. "Aber wir haben in diesem Bereich einen großen Schritt gemacht."

Was die Aussagen wert sind, wird sich erst im Laufe der Saison zeigen. Der neue Mercedes W12 wird sein Debüt auf der Strecke erst bei den Testfahrten in Bahrain vom 12. bis 14. März feiern.

