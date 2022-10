Valtteri Bottas splittet die Ferraris: "Zusätzlicher Bonus"

Audio-Player laden

Das Autodromo Hermanos Rodriguez und Valtteri Bottas, das passt einfach. Im Mercedes holte der Finne im vergangenen Jahr die Poleposition. Nunmehr in Alfa-Romeo-Diensten drang er im Qualifying zum Mexiko-Grand-Prix 2022 mit Platz sechs in die Phalanx der "Big Three" ein.

Dabei ist das Auto seit dem Großen Preis der USA in unverändertem Zustand: "Wir haben nichts verändert. Aber das Streckenlayout kommt unserem Auto entgegen. Das habe ich schon zu Beginn des Wochenendes vermutet. Wir sind in den ganzen langsamen Kurven stark."

"Auch über die Randsteine in den Schikanen liegt unser Auto gut. Die Strecke scheint unserem Auto schlicht und einfach entgegenzukommen. Unser Basis-Set-up für dieses Wochenende war ebenfalls gut. Wir haben nur noch Feintuning betrieben."

In 1:18.401 Minuten ließ er den problembehafteten Charles Leclerc im Ferrari hinter sich und hatte lediglich eine halbe Zehntelsekunde Rückstand auf Carlos Sainz im anderen roten Renner. "Die Ferraris zu splitten, ist ein zusätzlicher Bonus. Das ist schon ein ziemlich guter Tag. Das kam überraschend. Wir haben gedacht, dass wir mit einem guten Quali Siebter werden könnten."

Hinzu kommt noch die Stärke von Bottas auf Strecken mit einem vergleichsweise feinen Asphalt. "Das ist einfach insgesamt eine gute Strecke für mich", bestätigt der 33-Jährige. "Es ist eine dieser Strecken, die bestimmte Fahrer einfach mögen. Ich mag den glatten Asphalt mit wenig Grip. Man muss etwas anders fahren. Das scheint mir zu liegen."

Wichtige Punkte für Alfa Romeo auf dem Tisch

Für Bottas, der nach einem bärenstarken Saisonstart zuletzt zehnmal ohne Punkte geblieben ist, ergibt sich jetzt die Chance, seinen Top-10-Platz in der Meisterschaft noch etwas mehr abzusichern und endlich einmal wieder Punkte zu holen. Das gelang ihm zuletzt in Kanada.

Ganz nebenbei geht es natürlich für Alfa Romeo auch darum, Aston Martin in der Konstrukteurswertung hinter sich zu halten. "Das ist das Ziel", entgegnet er. "Und auch in den Longruns sieht es so aus, als wären wir bei den besten Mittelfeldteams dabei. Das macht Mut. Ich hoffe, wir können die Position mehr oder weniger halten. Das wäre eine gute Gelegenheit, weil Aston Martin ja relativ weit hinten steht."

"Ich werde am Start mit kalkuliertem Risiko agieren. Ich hatte dieses Jahr extrem viel Pech. Es wäre also auch für mein Selbstvertrauen gut, einen guten Start und eine gute erste Runde zu haben. Das Ziel ist, die Position [beim Start] möglichst zu halten. Natürlich kann man auch etwas gutmachen, aber das mache ich nur, wenn es ohne Risiko ist."

Die Ferrari-Werkspiloten beschwerten sich im Qualifying über fehlende Leistung ihrer Motoren in der großen Höhe in Mexiko-Stadt. Bottas dazu: "Das kann ich nicht bestätigen. Es ist schwer zu sagen. Natürlich gibt es [in großer Höhe] immer eine Reduktion der Leistung, aber es ist schwer, das mit anderen zu vergleichen. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.