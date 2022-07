Formel 2 2022: Beckmann ersetzt Hughes in Frankreich und Ungarn

Audio-Player laden

David Beckmann wird in der Formel 2 2022 zu einer Art Ersatzmann vom Dienst: Beim bevorstehenden Rennwochenende im Rahmen des Grand Prix von Frankreich in Le Castellet (22. bis 24. Juli) springt der Deutsche schon zum dritten Mal in dieser Saison für einen Kollegen ein.

Diesmal wird Beckmann beim niederländischen Team van Amersfoort den Briten Jake Hughes ersetzten, der wegen eines positiven COVID-19-Tests ausfällt. Auch beim direkt darauffolgenden Rennwochenende in Budapest (29. bis 31. Juli) wird Beckmann anstelle von Hughes im Auto sitzen.

"Nach einem positiven COVID-Test sehen wir uns gezwungen, Jake Hughes von den kommenden Rennen in Paul Ricard zurückzuziehen. Jake wird durch David Beckmann ersetzt, der aufgrund des engen Zeitplans auch auf dem Hungaroring anstelle von Jake starten wird. Wir wünschen Jake eine gute Genesung!", so van Amersfoort am Montag in einer offiziellen Mitteilung.

Der Niederländische Rennstall ist für Beckmann nicht neu. Bereits bei den Rennen in Silverstone war er für van Amersfoort gefahren, nachdem Stammfahrer Amaury Cordeel aufgrund zu vieler Strafpunkte eine Rennsperre erhalten hatte. Beckmann erlebte dort aber ein schwieriges Rennwochenende und fuhr in den beiden Rennen nur auf die Positonen 16 beziehungsweise 19.

Besser war es bei seinem ersten Start in der Saison 2022 gelaufen. In Imola war Beckmann für Charouz, wo er den seinerzeit nach einem Unfall an der Hand verletzten Cem Bölükbasi ersetzt hatte, als Achter des Hauptrennens in die Punkteränge gefahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.