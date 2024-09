Formel E 2024/25: Abt-Lola startet mit Formel-2-Nachwuchs Zane Maloney

Abt-Lola hat bekannt gegeben, wer in der Formel-E-Saison 2024/25 an der Seite von Routinier Lucas di Grassi ins Lenkrad greift: Der aktuelle Formel-2-Pilot und Sauber-Ersatzfahrer Zane Maloney gibt beim Auftakt der vollelektrischen Rennserie in Sao Paulo (7. Dezember) sein Formel-E-Debüt.

"Wir freuen uns sehr darauf, Zane in unserem Team zu haben. Er hat schon in den ersten gemeinsamen Tagen viel frischen Wind in unser Team gebracht", sagt Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier. "Jungen Talenten eine Chance zu geben und sie zu fördern ist bei Abt schon seit vielen Jahrzehnten eine gute Tradition."

"Deshalb war es für uns klar, dass wir auch in der Formel E diesen Weg gehen", begründet Biermeier die Entscheidung zugunsten Maloneys. Der auf Barbados geborene Rennfahrer gilt als vielversprechendes Talent und kann bereits auf zahlreiche Erfolge im Formelsport zurückblicken.

In der Saison 2019 gewann der 20-Jährige als Rookie die Britische Formel-4-Meisterschaft, bevor er über verschiedene Formelserien bis in die Formel 3 aufstieg. Dort feierte er 2022 die Vizemeisterschaft, die ihm auch den Titel als FIA-Rookie des Jahres einbrachte.

Vom Formel-1-Ersatz zum Formel-E-Rookie

Noch im selben Jahr debütierte Maloney in der Formel 2, wo er derzeit den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt. Doch obwohl der Barbadier bereits Ersatzfahrer für das Formel-1-Team von Sauber ist, sieht er derzeit offenbar keine Aufstiegschancen in die Königsklasse. Deshalb wird ihn sein Weg nun vorerst in die Formel E führen.

Lucas di Grassi und Zane Maloney werden in blau-gelb unterwegs sein

Foto: Abt-Lola

"Ich freue mich sehr, jetzt Teil des Lola Yamaha Abt Teams zu sein und freue mich auf diese spannende Herausforderung", sagt Maloney, der bereits Reserve- und Entwicklungsfahrer beim Andretti-Team war und deshalb einige Testfahrten in der Formel E absolviert hat.

"Obwohl ich die Serie schon sehr gut kenne, ist dies ein völlig neues Kapitel für mich - die Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen Team und mit einem so erfolgreichen Fahrer ist der perfekte nächste Schritt", freut sich Maloney.

"Ich habe Lucas' Kämpfe in den vergangenen Jahren und auch seinen Titelgewinn verfolgt und bewundert. Ich werde viel von ihm lernen - und dann werden wir gemeinsam uns und die Entwicklung des Autos nach vorn pushen."

Maloney "zuversichtlich, den Speed zu haben"

Mit Lucas di Grassi hat der 20-Jährige einen erfahrenen Teamkollegen, denn der Brasilianer ist der Fahrer mit den meisten Renneinsätzen in der Geschichte der Meisterschaft. Er startet in seine neunte Saison mit dem deutschen Abt-Team, das künftig mit Lola und Yamaha kooperiert.

Zane Maloney konnte bereits im Simulator bei Abt testen

Foto: Abt Sportsline GmbH

Maloney war bereits den Testfahrten im italienischen Varano dabei und sitzt in dieser Woche in Spanien erneut in seinem neuen Arbeitsgerät. "Wir werden erst in Sao Paulo sehen, wie gut unser Paket ist", bleibt der Barbardier vorsichtig.

"Ich bin zuversichtlich, dass ich den Speed habe, um konkurrenzfähig zu sein, aber Erfahrung ist der Schlüssel in der Formel E, also werde ich alles daransetzen, um hier so schnell wie möglich aufzuholen."

Nach dem traditionellen Vorsaisontest in Valencia (4. bis 7. November) lässt der Saisonstart nicht lange auf sich warten: Das erste von 17 Rennen der Formel-E-Saison 2024/25 findet bereits am 7. Dezember in Sao Paulo (Brasilien) statt.