Infos ADAC GT Masters Spielberg 2022: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Von der "nördlichsten Rennstrecke Deutschlands" geht es für das ADAC GT Masters nun in Richtung Süden: In dieser Woche findet das zweite Rennwochenende des Jahres auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg statt. 'Motorsport-Total.com' hat für euch alle Informationen gesammelt.

Zeitplan ADAC GT Masters Spielberg 2022

Freitag, 20. Mai:

08:05 - 09:05 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT4 Germany

09:15 - 10:15 Uhr: 1. Freies Training GT2-European-Serie

10:25 - 11:25 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

11:30 - 12:00 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters Trophy

13:00 - 14:00 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT4 Germany

14:10 - 14:40 Uhr: 1. Freies Training ADAC TCR Germany

14:50 - 15:50 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

16:00 - 17:00 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup

17:10 - 18:10 Uhr: 2. Freies Training GT2-European-Serie

18:20 - 18:50 Uhr: 2. Freies Training ADAC TCR Germany

Samstag, 21. Mai:

08:10 - 08:30 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT4 Germany

08:45 - 09:05 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

09:15 - 09:50 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup

10:45 - 11:05 Uhr: 1. Zeittraining GT2-European-Serie

11:15 - 11:35 Uhr: 2. Zeittraining GT2-European-Serie

11:45 - 12:05 Uhr: 1. Zeittraining ADAC TCR Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup

15:35 - 16:35 Uhr: 1. Rennen ADAC GT4 Germany

17:00 - 17:50 Uhr: 1. Rennen GT2-European-Serie

18:15 - 18:45 Uhr: 1. Rennen ADAC TCR Germany

Sonntag, 22. Mai:

08:45 - 09:05 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:15 - 09:35 Uhr: 2. Zeittraining ADAC TCR Germany

09:50 - 10:10 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT4 Germany

11:15 - 12:05 Uhr: 2. Rennen GT2-European-Serie

13:00 - 14:00 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 2. Rennen Porsche Carrera Cup

15:35 - 16:05 Uhr: 2. Rennen ADAC TCR Germany

16:30 - 17:30 Uhr: 2. Rennen ADAC GT4 Germany

Starterliste ADAC GT Masters Spielberg 2022

JP Motorsport bringt mit einem Gaststart McLaren zurück ins ADAC GT Masters. Ex-Formel-1-Fahrer Christian Klien und der amtierende britische GT-Meister Dennis Lind aus Dänemark teilen sich das Cockpit des Boliden. Das Feld wächst daher auf 23 Fahrzeuge an.

Leon Köhler gibt sein Debüt im ADAC GT Masters bei ID Racing. Sein Teamkollege wird kurzfristig bekanntgegeben. Ansonsten deckt sich die Starterliste mit derjenigen aus Oschersleben.

# Team Fahrzeug Fahrer 1 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Tim Zimmermann Christopher Mies 4 Drago Racing Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon Fabian Schiller 8 Mercedes-AMG Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jan Marschalkowski Daniel Juncadella 10 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Ben Green Niklas Krütten 14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Mick Wishofer Konsta Lappalainen 15 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Luca Engstler Patric Niederhauser 19 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Franck Perera Arthur Rougier 20 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Jesse Krohn Nick Catsburg 22 Allied Racing Porsche 911 GT3 R Joel Sturm Sven Müller 27 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Salman Owega Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Jusuf Owega Dries Vanthoor 33 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Thierry Vermeulen Mattia Drudi 44 ID Racing Porsche 911 GT3 R Leon Köhler Jaxon Evans 48 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Jonathan Aberdein Raffaele Marciello 54 Eastalent Racing Team Audi R8 LMS evo II GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Jack Aitken Albert Costa 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 71 T3-Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo Maximillian Paul Marco Mapelli 84 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Frank Bird Elias Seppänen 88 JP Motorsport McLaren 720S GT3 Christian Klien Dennis Lind 90 Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 Jannes Fittje Ezequiel Perez Companc 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Christian engelhart Ayhancan Güven

ADAC GT Masters 2022: TV-Zeiten und Livestream

Auch in diesem Jahr überträgt RTL-Spartensender Nitro alle Rennen des ADAC GT Masters live und in voller Länge, inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf dem Streamingportal RTL+ Livestreams auch der Rahmenserien zur Verfügung. Diese laufen mit Streckensprecher-Kommentar. Auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es ebenfalls Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Es öffnet sich auf der Startseite automatisch mit jeder gestarteten Session und verschwindet anschließend wieder.

Samstag, 21. Mai

12:30 - 13:00 Uhr: Vorberichte (Nitro)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro)

14:15 - 14:30 Uhr: Vorberichte Porsche-Carrera-Cup (Nitro)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup (Nitro)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup (Nitro)

Sonntag, 22. Mai

12:30 - 13:00 Uhr: Vorberichte (Nitro)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro)

14:15 - 14:30 Uhr: Vorberichte Porsche-Carrera-Cup (Nitro)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup (Nitro)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup (Nitro)

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Spielberg

Die Balance of Performance muss das ADAC GT Masters nicht selbst erstellen. Anders als beispielsweise die DTM vertraut der ADAC auf die Einstufungen durch die GT3-Mutterorganisation SRO. In Spielberg kommt die BoP für Strecken vom Typ C zur Anwendung. Typ C bedeutet mittleres Tempo, viel Abtrieb.

In Klammern Vergleichswerte zum Vorjahr (Rennen 2), Ausnahme McLaren (nicht eingestuft), BMW (neues Modell) und Audi (neue Evostufe)

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 Evo II 1.310 kg 2x 36 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M4 GT3 1.305 kg - 2,00-2,76 bar 84,5/83,5 mm 1,10 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.310 kg (-5) 2x 39 mm - 70/128 mm (+0,5/0) 0,89 McLaren 720S GT3 1.270 kg - 1,10-1,76 bar 65/70 mm 0,88 Mercedes-AMG GT3 1.330 kg 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,92 Porsche 911 GT3 R 1.285 kg (-5) 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wetterprognose, Stand 18. Mai

Ein freundliches und frühsommerliches Wochenende erwartet die Akteure in der Steiermark. Lediglich am Freitag besteht ein gewisses Gewitterrisiko, Samstag und Sonntag werden nach jetzigem Stand definitiv trocken.

Am Freitag wird es mit bis zu 26 Grad Celsius sommerlich warm, am Samstag und Sonntag fallen die Höchstwerte leicht auf 24 und 23 Grad. Insbesondere die Nacht von Samstag auf Sonntag wird mit unter zehn Grad relativ kühl, sodass im Qualifying am Sonntagmorgen längeres Anfahren der Reifen nötig werden könnte.

Daten zum Red-Bull-Ring in Spielberg

Der Red-Bull-Ring in Spielberg befindet sich seit seiner Wiedereröffnung im Jahr 2011 im Kalender des ADAC GT Masters. In den ersten Jahren fand das Event noch im August statt, danach wechselte man auf den inzwischen traditionellen Slot im Frühsommer. Einzig in der Corona-Saison 2020 wich man davon ab. 2020 fuhr man im Oktober in der Steiermark.

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,318 Kilometer

Kurven: 10

ADAC GT Masters in Spielberg seit: 2011

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:27.435 Minuten (Jordan Pepper, 2016, Bentley Continental GT3)

Distanzrekord: 41 Runden (2. Rennen 2017)

Eröffnung/Umbauten: 1969, 1995/96, 2022

Adresse: Red-Bull-Ring-Straße 1, 8724 Spielberg (Österreich)

Alle Sieger des ADAC GT Masters in Spielberg

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2011 R1 R2 Christian Engelhart Norbert Siedler Johannes Stuck Ferdinand Stuck Porsche 911 GT3 R Lamborghini Gallardo LP600+ GT3 2012 R1 R2 Christian Engelhart Nick Tandy Mario Farnbacher Niclas Kentenich Porsche 911 GT3 R Porsche 911 GT3 R 2013 R1 R2 Diego Alessi Daniel Keilwitz Diego Alessi Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2014 R1 R2 Oliver Gavin Daniel Keilwitz Oliver Gavin Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2015 R1 R2 David Russell Tomas Enge Adrian Zaugg Mirko Bortolotti Lamborghini Gallardo R-EX Lamborghini Huracan GT3 2016 R1 R2 David Jahn Kevin Estre Daniel Keilwitz Jules Gounon Porsche 911 GT3 R Corvette C7 GT3-R 2017 R1 R2 Daniel Keilwitz Jules Gounon Christian Engelhart Rolf Ineichen Corvette C7 GT3-R Lamborghini Huracan GT3 2018 R1 R2 Daniel Keilwitz Marvin Kirchhöfer Daniel Keilwitz Marvin Kirchhöfer Corvette C7 GT3-R Corvette C7 GT3-R 2019 R1 R2 Jens Klingmann Nicolai Sylvest Markus Pommer Marvin Kirchhöfer BMW M6 GT3 Corvette C7 GT3-R 2020 R1 R2 Nick Yelloly Henric Skoog Jens Klingmann Erik Johansson BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 2021 R1 R2 Michael Ammermüller Mathieu Jaminet Jeffrey Schmidt Marvin Kirchhöfer Porsche 911 GT3 R Corvette C7 GT3-R

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.