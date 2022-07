Acura ARX-06: LMDh-Bolide absolviert Shakedown in Le Castellet

Audio-Player laden

Nach Ferrari und Cadillac schickt nun auch Acura seinen Prototypen für die neue Langstrecken-Königsklasse in WEC, Le Mans und IMSA auf die Strecke! Der ARX-06 getaufte LMDh-Prototyp, der auf einem LMP2-Chassis von Oreca basiert, hat seinen Shakedown erfolgreich hinter sich gebracht.

Die Jungfernfahrt erfolgte in Le Castellet und wurde von Werksfahrer Ricky Taylor und vom zweifachen IMSA-Klassenmeister Matt McMurry durchgeführt. Weiter geht es am heutigen Samstag mit einem geplanten Testtag in Magny-Cours.

Der Roll-out des Acura ARX-06 wurde auch in einem kurzen Video festgehalten, das HPD (Honda Performance Development) auf Twitter teilte. Interessant ist, dass man sowohl auf den wenigen veröffentlichten Bildern vom Shakedown, als auch in dem kurzen Clip keinen Blick auf die Frontpartie des LMDh-Prototypen gewährte.

Hier lässt man sich bei Acura also absolut nicht in die Karten schauen. Die Teaser-Bilder, die man kurz vor den 24h von Le Mans 2022 veröffentlichte, ließen noch auf eine ähnliche Front wie beim DPi-Prototypen ARX-05 und auf Doppelflicks an den Seiten schließen.

Acura ARX-06 trifft bald auf Cadillac Project GTP

Der weitere Fahrplan von Acura sieht unter anderem IMSA-Testfahrten von 3. bis 5. Oktober auf der Road Atlanta und am 6. und 7. Dezember in Daytona vor. Bei beiden Gelegenheiten wird Acura auf die direkte Konkurrenz von Cadillac treffen.

Das Testprogramm in den USA soll jedoch 'Sportscar365' zufolge noch in diesem Monat auf dem Sebring International Raceway starten. Dort waren in dieser Woche Porsche und Cadillac gemeinsam unterwegs, um ihre LMDh-Prototypen zu testen.

Bald soll auch BMW den Roll-out seines mit einem modifizierten DTM-Motors ausgestatteten LMDh absolvieren. Alle genannten Hypercar- und LMDh-Hersteller eint eines: Das Debüt ihrer Rennwagen soll bei den 24h Daytona 2023 stattfinden.

Acura will dann mit zwei Autos antreten, die von Meyer Shank Racing und Wayne Taylor Racing eingesetzt werden. Beide bringen aktuell schon erfolgreich DPi-Boliden aus dem Hause Acura in der IMSA-Serie an den Start. WTR bereitet sich darüber hinaus schon für einen Einsatz zweier Acura-LMDh im Jahr 2024 vor.

