Moto2 Misano FT1: Vietti knapp vor Wildcard-Starter Pasini

Celestino Vietti hat sein Heim-Grand-Prix-Wochenende in Misano mit einer Bestzeit begonnen. Der Kalex-Pilot war im ersten Freien Training der Moto2 mit 1:36.573 Minuten der Schnellste, dicht gefolgt von Mattia Pasini, dem nur 0,095 Sekunden fehlten. Jake Dixon wurde Dritter und lag 0,143 Sekunden zurück.

Bereits in der Frühphase der Session ereigneten sich einige Stürze. Als Erster ging Augusto Fernandez in Kurve 1 zu Boden. Kurz darauf erwischte es Jeremy Alcoba und Simone Corsi unabhängig voneinander in Kurve 14. Alle blieben unverletzt.

Im Klassement bestimmten von Beginn an Vietti und Pasini das Geschehen an der Spitze.

Pasini ist auf seiner Heimstrecke wie schon im Vorjahr mit einer Wildcard unterwegs und tritt als dritter Fahrer für das Aspar-Team an. Er musste sich nach zwischenzeitlicher Führung nur Vietti geschlagen geben.

Mit Dixon komplettierte ein weiterer Aspar-Pilot die Top 3. Aron Canet schob sich zum Schluss noch auf Rang vier. Fernandez wurde nach seinem frühen Sturz Fünfter, gefolgt von WM-Konkurrent Ai Ogura. Beide trennt aktuell nur ein Punkt.

Tony Arbolino, Niccolo Antonelli, Bo Bendsneyder und Fermin Aldeguer belegten die restlichen Top-10-Plätze, wobei Aldeguer mit seiner Boscoscuro-Maschine der einzige Nicht-Kalex-Pilot unter den schnellsten zehn Fahrern war, die 0,748 Sekunden trennten. 16 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.

Marcel Schrötter blieb das komplette Training über abgeschlagen und kam am Ende nicht über Platz 20 hinaus. Der Rückstand des Deutschen lag bei 1,331 Sekunden. Sam Lowes muss verletzt weiterhin pausieren. Sein Ersatz bei Marc-VDS, Senna Aguis, wurde mit knapp zwei Sekunden Rückstand Vorletzter.

