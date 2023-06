Moto3-Qualifying in Mugello 2023: Öncü bei Strafenflut auf Pole

Deniz Öncü deklassiert die Konkurrenz in Mugello: Im Qualifying der Moto3 sicherte sich der KTM-Pilot in 1:56.020 Minuten überlegen die Poleposition, seine zweite in dieser Saison. Joel Kelso (CFMoto) belegte Platz zwei, wurde aber strafversetzt. Ayumu Sasaki (Husqvarna) wurde Dritter.

Vor Beginn des entscheidenden Qualifying-Abschnitts bestätigte die Rennleitung eine Reihe von Strafen wegen unverantwortlichen Fahrens in den Trainings.

Diogo Moreira (KTM), Xavier Artigas (CFMoto), Ivan Ortola (Honda), Stefano Nepa (KTM) und Kelso müssen am Sonntag von ganz hinten in der Startaufstellung ins Rennen gehen und eine Long-Lap-Penalty absolvieren. Mit Ortola ist Daniel Holgados (KTM) erster Verfolger in der Weltmeisterschaft betroffen.

David Salvador und Vicente Perez (beide KTM) waren bereits am Freitag mit dieser Strafe belegt worden. Trotzdem rückten im Qualifying alle aus. Kelso schaffte es zunächst gemeinsam mit Nepa, Perez und Taiyo Furusato (Honda) nachträglich in Q2.

Im Kampf um die Pole setzte sich Öncü mit großem Vorsprung durch. Auf Kelso hatte er 0,538 Sekunden Vorsprung. Sasaki fehlten knapp sechs Zehntelsekunden.

"Ehrlich gesagt wollte ich im Qualifying eine 1:55er-Runde fahren", erklärt Polesetter Öncü. Ich habe die beiden zurückliegenden Tage sehr genossen und ich freue mich, hier gut zu arbeiten. Es sind wichtige Schritte für die Zukunft. Ich hoffe, dass ich das Rennen morgen genau so genießen kann."

Für Kelso war der zweite Platz bittersüß: "Ich bin happy, hier zu sein. Doch gleichzeitig weiß ich, dass ich von hinten starten muss. Dennoch freue ich mich. Es ist, wie es ist. Mal sehen, was morgen passiert. Wir haben das nötige Tempo."

"Es war ein gutes Qualifying", resümiert Sasaki. "Für mich war es wichtig, es in die erste Startreihe zu schaffen. Deniz war bereits im Training sehr schnell, doch ich bin nicht besorgt. Im Rennen wird er so nicht fahren können. Er muss etwas Tempo rausnehmen. Doch er hat dennoch ein gutes Renntempo."

"Mein Renntempo sollte aber ähnlich sein. Ich muss einfach nur ruhig bleiben. Morgen könnte ich Punkte in der Meisterschaft gutmachen. Ich muss mein Bestes geben."

WM-Leader Holgado fuhr auf Startlatz fünf. Da Kelso auf zwei und Moreira auf vier bestraft wurden, wird der Spanier am Sonntag aus der ersten Reihe ins Rennen gehen. Auch Matteo Bertelle (Honda), der sich als Sechster qualifizierte, gewinnt zwei Plätze.

Nepa, Artigas und Ortola belegten im Qualifying die Positionen sieben, acht und zehn. Auch sie müssen von hinten starten. Riccardo Rossi (Honda) rückt auf Platz fünf vor. Hinter ihm reihen sich Jaume Masia (Honda), Andrea Migno (KTM) und Furusato ein. Die dritte Reihe komplettiert Scott Ogden (Honda).

Für den einzigen Sturz im Qualifying sorgte Kaito Toba (Honda), der in Kurve 7 per Highsider böse abflog. Er konnte nicht mehr angreifen und wurde Letzter in Q2.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.