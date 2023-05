Moto3-Rennen Le Mans 2023: Daniel Holgado erobert zweiten Saisonsieg

Zweiter Moto3-Saisonsieg für KTM-Fahrer Daniel Holgado. Nach Portimao hat der WM-Führende auch den Grand Prix von Frankreich in Le Mans gewonnen. Holgado führte praktisch das gesamte Rennen an, hatte aber von hinten immer Druck.

Der 18-Jährige machte keinen Fehler und holte beim Heimrennen des Tech3-Teams souverän den Sieg. Er baute seinen WM-Vorsprung auf 21 Punkte aus. IntactGP-Fahrer Ayumu Sasaki (Husqvarna) und Jaume Masia (Honda) komplettierten das Podest.

"Mein Rennen war unglaublich", jubelt Holgado. "Ich war wieder der schnellste Fahrer da draußen. Meine Pace war sehr stark, nur in den letzten Runden hatte ich genau wie in Austin ein paar Probleme. Dieses Rennen ist der Heim-Grand-Prix für Tech3. Deshalb ist dieser Sieg für sie."

Beim Start zum Rennen über 20 Runden kamen alle 27 Fahrer gut durch die ersten Kurven. Holgado setzte sich vor Sasaki, Diogo Moreira (KTM) und Deniz Öncü (KTM) an die Spitze. Es entwickelte sich ein typisches Moto3-Rennen mit unzähligen Überholmanövern.

In der Anfangsphase konnte sich niemand absetzen. Holgado behauptete lange die Spitze vor Sasaki und Öncü. Nach sieben Runden drehte Ivan Ortola (KTM), der zuletzt zweimal gewonnen hatte, auf und arbeitete sich in der Spitzengruppe an die vierte Stelle.

Bei Halbzeit erhöhte die Spitze das Tempo. Acht Fahrer waren in der Spitzengruppe, die weiterhin von Holgado und Sasaki angeführt wurde. Am Ende der elften Runde stürzte Moreira in Kurve 13. Er fuhr zu diesem Zeitpunkt an der siebten Stelle.

Weiterhin führte Holgado das Feld vor Sasaki und Öncü an. Es gab kaum Manöver und es war die Ruhe vor dem großen Finale. Fünf Runden vor Rennende wurde das Tempo wieder angezogen. Masia überholte Öncü und Sasaki und brachte sich als Zweiter in Stellung.

Während sich Masia und Sasaki um Platz zwei duellierten, fuhr Holgado die zu diesem Zeitpunkt schnellste Runde und setzte sich an der Spitze um eine knappe halbe Sekunde ab. Sasaki konterte im nächsten Umlauf und zog Masia und Ortola mit.

Zwischen diesen vier Fahrern ging es in der letzten Runde um den Sieg. Aber Masia hatte in "Garage Vert" einen Rutscher und verlor die entscheidenden Meter. Sasaki klebte am Hinterrad von Holgado, aber Holgado machte keinen Fehler und bot dem Japaner keine Chance für einen Angriff.

"Es war eine schwierige Entscheidung, ob ich Holgado in der letzten Runde angreife oder nicht", kommentiert Sasaki. "Weil die vorherigen Rennen ziemlich enttäuschend liefen und wir in der WM recht großen Rückstand haben, war mir ein Angriff in der letzten Runde zu riskant."

"Ich bin im Kopf noch nicht wieder hundertprozentig frei, weil die Erinnerung an die Stürze noch da ist. Deshalb pushe ich in den Rennen noch nicht wieder so wie in den Qualifyings. Aber jetzt, da wir wieder ein bisschen Schwung aufgebaut haben, können wir auch Siege wieder ins Auge fassen."

Nach seinem Rutscher verteidigte Masia den dritten Platz knapp gegen Ortola. Ryusei Yamanaka (GasGas) und Öncü folgten als Fünfter und Sechster. PrüstelGP-Fahrer Xavier Artigas (CFMoto) eroberte Platz sieben.

Die Top 10 komplettierten David Alonso (GasGas), Jose Antonio Rueda (KTM) und Stefano Nepa (KTM). Joel Kelso, der zweite Fahrer von PrüstelGP, wurde Elfter. Rookie Collin Veijer, der zweite IntactGP-Fahrer, sammelte als 15. einen WM-Punkt.

22 Fahrer sahen die Zielflagge. Syarifuddin Azman (KTM), Andrea Migno (KTM), Scott Ogden (Honda) und Taiyo Furusato (Honda) schieden so wie Moreira durch Sturz aus. Mario Aji (Honda) musste eine Long-Lap-Strafe fahren, weil er in Kurve 9 abgekürzt hatte.

Der nächste Grand Prix findet am 11. Juni in Mugello (Italien) statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.