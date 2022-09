Honda: Wildcard für Testfahrer Tetsuta Nagashima beim Heimrennen in Motegi

Audio-Player laden

Der japanische Motorradhersteller Honda rückt bei seinem Heimrennen im MotoGP-Kalender 2022 - dem Grand Prix von Japan in Motegi am 25. September - mit einer zusätzlichen RC213V aus.

Neben den beiden Bikes des Honda-Werksteams und den beiden des werksunterstützten Satellitenteams LCR wird in Motegi auch das üblicherweise in den Honda-Farben Rot, Weiß, Blau lackierte Bike von HRC wieder am Start sein. Im Sattel sitzt am Japan-Wochenende aber nicht Stefan Bradl, sondern ein anderer offizieller HRC-Testfahrer: Tetsuta Nagashima.

Nagashima tritt in Motegi mit einer Wildcard an und gibt damit sein Debüt in der Königsklasse der Motorrad-WM. "In der MotoGP-Klasse anzutreten, das ist etwas, wovon ich schon in meiner Kindheit geträumt habe", so der 30-jährige Japaner.

"Es ist zwar nur eine Wildcard für ein Rennen, aber ich werde mein Bestes geben", versichert Nagashima. Zusammen mit LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami und Suzukis Wildcard-Starter Takuya Tsuda wird Nagashima am ersten Japan-Wochenende der Motorrad-WM seit drei Jahren der dritte Lokalmatador im Feld der Königsklasse sein.

In den Jahren 2013 bis 2021 war Nagashima für unterschiedliche Teams in der Moto2-WM am Start gewesen. Sein bestes Jahr war 2020 als er beim Auftaktrennen in Losail (Katar) seinen einzigen Grand-Prix-Sieg erzielte und die Saison auf dem achten Platz der Gesamtwertung abschloss.

Seit 2021 ist Nagashima offizieller HRC-Testfahrer. Im laufenden Rennjahr 2022 gehörte er zum siegreichen Honda-Trio bei den 8 Stunden von Suzuka. Zusammen mit seinem Landsmann Takumi Takahashi und dem Spanier Iker Lecuona sorgte er für Hondas ersten Triumph seit 2014 beim japanischen Langstreckenklassiker.

Mit Bildmaterial von Jun Goto.