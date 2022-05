MotoGP-Saisonauftakt 2023 wegen Umbauarbeiten nicht in Katar Die MotoGP hat angekündigt, dass die Saison 2023 wegenUmbauarbeiten am Losail International Circuit nicht in Katar beginnen wird - Rückt Phillip Island vor?

Autor: Juliane Ziegengeist 2023 wird der Saisonauftakt der Motorrad-WM zum ersten Mal seit 2006 nicht in Katar stattfinden. Grund sind umfangreiche Umbaumaßnahmen auf dem Losail International Circuit, der seit 2004 ein fester Bestandteil des MotoGP-Kalenders ist. Ab 2007 wurde Katar zum traditionellen Saisonauftakt und im darauffolgenden Jahr fand dort der erste Nacht-Grand-Prix der Geschichte statt. Seitdem ist es das einzige Nachtevent der MotoGP und hat einen Vertrag mit Dorna Sports bis Ende 2031. Aufgrund von Modernisierungsarbeiten wird der Katar-Grand-Prix im kommenden Jahr nun später in der Saison stattfinden. "Der Losail International Circuit wird für 2023 einer umfangreichen Renovierung und Umgestaltung des Fahrerlagers und der Streckeneinrichtungen unterzogen", heißt es in einem Statement. "Das Umbauprojekt wird ab 2022 Gestalt annehmen und verschiedene Bereiche umfassen, um ein noch besseres Erlebnis für alle zu schaffen, die auf der Rennstrecke fahren und sie besuchen, von Fahrern und Teams bis hin zu Fans und Gästen." Nach dem Abschluss werde Losail den Grand Prix von Katar 2023 ausrichten, der jedoch nicht als Eröffnungsrennen fungieren kann. "Stattdessen wird er gegen Ende der Saison unter den spektakulären Flutlichtern von Losail stattfinden, wenn der Sport zurückkehrt, um unglaubliche Rennen zu genießen", heißt es weiter. Noch unklar ist, wo die Saison 2023 beginnen wird. In den vergangenen Jahren gab es Gerüchte, dass der Australien-Grand-Prix auf einen frühen Termin verlegt werden soll, um das Rennen unter besseren Wetterbedingungen als im Oktober zu fahren. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.