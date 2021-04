Tito Rabat vertritt den verletzten Jorge Martin in Jerez auf der Pramac-Ducati

Jorge Martin wird das nächste MotoGP-Rennen in Jerez am 2. Mai nicht bestreiten können. Der Spanier wird nach seinem schweren Trainingssturz am vergangenen Wochenende in Portimao heute Mittwoch operiert. Fest steht nun, dass Tito Rabat in Jerez auf der Pramac-Ducati sitzen wird.

In der Regel ist Ducati-Testfahrer Michele Pirro der Ersatzfahrer, falls jemand ausfällt. Da der Italiener die Desmosedici regelmäßig testet, wollte Ducati Eindrücke von einem anderen Fahrer einholen. Hier kommt Rabat ins Spiel, wie die spanische Edition von Motorsport.com erfahren hat.

Der Moto2-Weltmeister von 2014 fuhr fünf Jahre in der Königsklasse, zuletzt drei Jahre bei Esponsorama-Ducati. Rabat hatte mit dem Team eigentlich noch einen Vertrag für diese Saison. Er musste aber Platz machen für VR46-Protege Luca Marini.

Rabat fuhr im kleinen spanischen Kundenteam immer das Vorjahresmodell. Pramac setzt die gleichen Motorräder wie das Ducati-Werksteam ein. Rabat lernt somit die weiterentwickelte Desmosedici kennen und kann Feedback geben.

Die beschädigte Ducati nach dem schweren Sturz von Jorge Martin Foto: Motorsport Images

Trotz der Trennung im vergangenen Herbst blieb die Verbindung zwischen Rabat und Ducati eng. Die italienische Marke ermöglichte ihm den Wechsel in die Superbike-WM. Dort wird der Spanier in diesem Jahr im Kundenteam Barni die Panigale V4 R fahren.

Bei den bisherigen Testfahrten war Rabat nicht konkurrenzfähig und kritisierte auch das Barni-Team für Probleme mit dem Motorrad. Der Auftakt der Superbike-WM findet vom 21. bis 23. Mai im MotorLand Aragon (Spanien) statt.

Wie lange Martin nach der Operation pausieren wird müssen, ist offen. Das Pramac-Team will in den kommenden Tagen weitere Auskünfte über seinen Zustand und seine Genesung mitteilen. Der nächste Grand Prix nach Jerez findet am 16. Mai in Le Mans (Frankreich) statt.

Mit Bildmaterial von Barni Racing Team.