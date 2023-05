FIA reagiert auf Reifenwärmer-Debatte in der WEC Der Automobil-Weltverband verteidigt in einer Stellungnahme das Verbot von Reifenwärmern in der WEC und warnt vor vorschnellen Schlüssen nach den Unfällen

Autor: Heiko Stritzke Co-Autor: Gary Watkins Nach dem heftigen Gegenwind aufgrund der zum Teil schweren Unfälle beim 6-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps weist die FIA die Verantwortung von sich. Das Verbot wird nach den Vorfällen vom vergangenen Wochenende von allen Seiten kritisiert. Marek Nawarecki, der bei der FIA für den Rundstreckensport zuständig ist, äußert sich in einem Statement: "Der Verzicht auf das Vorwärmen der Reifen war aus Sicht der Nachhaltigkeit ein absolut notwendiger Schritt. Das Langstrecken-Komitee der FIA hat sich darauf als Teil einer langfristigen Reifenstrategie in der WEC geeinigt". "Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass mehrere Motorsportserien auf der ganzen Welt, einschließlich Langstrecken-Meisterschaften, bereits seit einer Reihe von Jahren keine Reifenwärmer mehr verwenden." Auch sollten nach den Unfällen in Spa keine voreiligen Schlüsse gezogen werden: "Jeder einzelne Vorfall ist anders. Man muss jeden Fall einzeln betrachten, bevor man Schlüsse zieht." Ferrari fordert: Verbot überdenken Unterdessen reißt die Kritik am Verbot nicht ab. Antonello Coletta, Leiter des WEC-Programms bei Ferrari, fordert die WEC nach dem Unfall von Antonio Fuoco auf, das Verbot der Reifenwärmer zu überdenken. "Wenn wir davon ausgehen, dass die Regeln für alle gleich sind und wir sie alle befolgen, dann sollten wir das Verbot der Reifenwärmer überdenken", so der Italiener. "Es ist die einhellige Meinung im Fahrerlager, dass diese Situation gefährlich geworden ist." "In Spa haben wir viele Unfälle und Extremsituationen aufgrund der kalten Temperaturen und der wechselhaften Bedingungen erlebt. Es ist an der Zeit, ernsthaft über dieses Thema nachzudenken, denn es hat einen großen Einfluss auf die Sicherheit". "Mit den 24 Stunden von Le Mans steht ein entscheidendes Rennen bevor, bei dem die Temperaturen in der Nacht bei hohen Geschwindigkeiten sehr niedrig sein können". Er weist auch darauf hin, dass sich die Zwischenfälle in verschiedenen Kategorien, mit verschiedenen Fahrzeugen und mit Amateur- und Profifahrern ereignet haben. Peugeot-Werksfahrer Jean-Eric Vergne kritisiert, dass die FIA die Fahrer bei der Entscheidungsfindung außen vor lässt. "Ich glaube nicht, dass wir Fahrer bei der Entscheidungsfindung eine Stimme haben", antwortet er auf die Frage, ob es für Le Mans eine Änderung geben könnte. Toyota-Fahrer und -Teampräsident Kamui Kobayashi hatte nach dem Qualifying das Verbot als "wahnsinnig gefährlich" bezeichnet. Doppelstints zwingen zu harten Mischungen Was bisher nicht diskutiert wurde: In Spa kam zu dem Verbot der Reifenwärmer und den Bedingungen noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich der Zwang zu Doppelstints aufgrund des begrenzten Reifenkontingents von 18 Pneus für Qualifying und Rennen. Aus diesem Grund waren die meisten Hersteller gezwungen, die härteste der drei im Einsatz befindlichen Mischungen zu verwenden. Michelin hatte vor dem Wochenende eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um aufgrund der Witterungsbedingungen alle drei statt wie üblich nur zwei Mischungen zur Verfügung stellen zu können. Laut 'Sportscar365' fuhr Fuoco auf der härtesten Mischung, auch wenn Michelin dies nicht offiziell bestätigte. Was mit der weicheren Mischung während eines Stints passieren kann, konnte man in der Schlussphase am Porsche #5 (Cameron/Christensen/Makowiecki) beobachten, dessen Zeiten hinten heraus einbrachen und dadurch vom Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi) auf harten Reifen noch abgefangen wurde. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.