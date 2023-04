WEC-Hypercar von Isotta Fraschini steht unmittelbar vor Rollout

Audio-Player laden

Die Vorbereitungen von Isotta Fraschini auf den Einsatz in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) schreiten voran: Am 11. und 12. April wird der Tipo 6 LMH Competizione auf der Rennstrecke von Vallelunga bei Rom sein Rollout absolvieren.

Am Steuer sitzt der 54-jährige Maurizio Mediani. Diesen kennt Ex-Ferrari-GT-Konstrukteur Michelotto, der hinter dem Isotta-Projekt steht, noch aus seiner Zeit bei SMP Racing.

Technische Daten Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione

Die Einsätze der Russen, unter anderem mit dem BR01 von BR Engineering in der LMP2-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), wurden damals von AF Corse durchgeführt. Mediani hat bereits viel Simulatorarbeit für Isotta geleistet.

Isotta Fraschini Tipo 6 1 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 2 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 3 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 4 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Pista 5 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Strada 6 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Strada 7 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Strada 8 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Strada 9 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Strada 10 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 Strada 11 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 12 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 13 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 14 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 15 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 16 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 17 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 18 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 19 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 20 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 21 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 22 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 23 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 24 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 25 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 26 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 27 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 28 / 37 Foto: Francesco Corghi Logo: Isotta Fraschini 29 / 37 Foto: Francesco Corghi Isotta Fraschini präsentiert Hypercar, den Tipo 6 LMH Competizione 30 / 37 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 31 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 32 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 33 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 34 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 35 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 36 / 37 Foto: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione für die WEC 2023 37 / 37 Foto: Isotta Fraschini

Isotta-Fraschini-Chef Claudio Berro sagt gegenüber 'Motorsport.com Global': "Alles läuft nach Plan. Nach zwei Wochen auf dem [Allrad-]Prüfstand und viel Zeit im Windkanal sind wir jetzt bereit, auf die Strecke zu gehen. Maurizio wird das Auto fahren, denn es war uns wichtig, jemanden im Auto zu haben, der bereits mit den Ingenieuren und Technikern zusammengearbeitet hat."

"Wir werden alles auf der Strecke abstimmen und dann wahrscheinlich noch einmal auf den Prüfstand und in den Windkanal gehen, um letzte Tests durchzuführen. Dann können wir mit dem [regulären] Testprogramm beginnen."

Diese Testphase wird laut Berro voraussichtlich im Mai beginnen. Vorausgehen werden noch einige Geradeausfahrten, um die Aerodynamik zu überprüfen. "Im Mai erwarten wir dann zwei bis drei Tests."

Noch unklar ist, wer die Testfahrten bestreiten, geschweige denn, wer an den Rennen teilnehmen wird. Einen Einsatz von Pastor Maldonado, dessen Anwesenheit im Isotta-Hauptquartier in Mailand für Gerüchte gesorgt hatte, schließt Berro aus. Der venezolanische Ex-Formel-1-Pilot sei aus reiner Neugier vorbeigekommen.

Maldonado fuhr in der Saison 2018/19 für DragonSpeed in der LMP2-Klasse. "Ein Renneinsatz passt weder in seine noch in unsere Pläne, aber warum nicht einen Test in der Zukunft machen?", fragt Berro.

Isotta Fraschini verfolgt weiterhin das Ziel, bei den 6 Stunden von Monza 2023 am 9. Juli sein Renndebüt zu geben. Der Tipo 6 hat alle erforderlichen Crashtests bestanden. Derzeit läuft der Homologationsprozess bei FIA und ACO.

Nachdem eine Nennung für die komplette WEC-Saison 2023 abgelehnt wurde, wird Isotta Fraschini als nicht punkteberechtigter Gaststarter in der WEC antreten.

Mit Bildmaterial von Isotta Fraschini.