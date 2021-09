DTM-Rennen Assen 2: Auer besiegt Lawson, Spannung pur im Titelkampf

Start-Ziel-Sieg für Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer beim DTM-Sonntagsrennen in Assen: Der Österreicher setzt sich von der Poleposition mit 0,593 Sekunden Vorsprung gegen den am Ende attackierenden AF-Corse-Ferrari-Pilot Liam Lawson durch, der damit seine Führung in der Meisterschaft ausbaut, und holte seinen ersten Saisonsieg. Dritter wurde Marco Wittmann, nachdem GruppeM-Mercedes-Pilot Daniel Juncadella kurz vor der Zielflagge mit einem vermeintlichen Defekt ausschied.

Das Rennen war von enormer Spannung im Titelkampf geprägt: Denn Kelvin van der Linde setzt wie schon am Vortag, als das Safety-Car seinen Plan durchkreuzte, auf einen späten Boxenstopp nach der 17. Runde. Der Abt-Audi-Pilot kam danach unmittelbar vor Wittmann auf die Strecke zurück, wurde aber auf kalten Reifen vom Walkenhorst-BMW-Piloten überholt.

Danach machte van der Linde, der von seinen frischen Reifen profitierte, Druck auf Wittmann und es kam sogar zu einer Berührung, doch gegen den leistungsstarken BMW fand er kein Rezept. Später war der Abt-Audi-Pilot in einen weiteren Zwischenfall verwickelt, als ihm AF-Corse-Ferrari-Pilot ins Heck fuhr.

In der Meisterschaft führt nun zwei Wochenenden vor Schluss Lawson vor Wittmann, dem zehn Punkte fehlen, und van der Linde, der 15 Zähler zurückliegt. HRT-Mercedes-Pilot Maximilian Götz, der am Ende hinter Albon Fünfter wurde, fehlen 20 Punkte auf DTM-Leader Lawson.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

Mit Bildmaterial von DTM.