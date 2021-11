02:37

Hill: "Frank gab mit die Chance meines Lebens"

Der Weltmeister von 1996 hat sich bei 'Sky' ausführlich zu seinem langjährigen Teamchef geäußert. Frank Williams sei "in jeder Hinsicht bemerkenswert" gewesen, so der heutige TV-Experte. Es werde nie wieder einen Menschen wie ihn in der Formel 1 geben, weshalb er Williams am ehesten mit Enzo Ferrari vergleichen würde. "Er liebte die Formel 1 und er liebte das Racing", so Hill.



Im Hinblick auf seine eigene Karriere erklärt er: "Frank gab mit die Chance meines Lebens, dafür bin ich ihm für immer dankbar." Williams holte Hill 1993, nach zuvor lediglich acht Grands Prix für Brabham, bei denen er sich sechsmal nicht qualifizieren konnte, in sein damaliges Weltmeisterteam. Hill war dort unter anderem Teamkollege von Alain Prost, Ayrton Senna und Nigel Mansell.



1996 gewann er mit Williams den WM-Titel.