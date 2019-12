Esteban Ocon: Keine Angst vor nächstem Duell mit Verstappen

Die Erinnerung an diese Szenen ist noch frisch: Wie sich Esteban Ocon zurückzurunden versucht und dabei Spitzenreiter Max Verstappen aus dem Rennen nimmt. Und wie Verstappen Ocon anschließend in der Boxengasse konfrontiert. So geschehen beim Brasilien-Grand-Prix 2018. Ob es ab 2020 zu einer Neuauflage davon kommt?

Möglich wäre es, denn Ocon kehrt nach einem Jahr als Test- und Ersatzfahrer zurück in ein Formel-1-Stammcockpit, weil er bei Renault die Nachfolge von Nico Hülkenberg antritt. Und so könnte er es im nächsten Jahr auf der Strecke wieder mit Verstappen zu tun bekommen.

Das ist aber eine Aussicht, die Ocon nicht schreckt: "Ich nehme es gerne mit jedem Fahrer auf", sagt Ocon bei 'Le Figaro' und ergänzt: "Was vergangenes Jahr in Brasilien passiert ist, das wurde von außen ziemlich aufgeblasen. Insgesamt war es aber gar nicht so ernst."

Ocon vs. Verstappen in Brasilien 2018

Ocon beteuert: Der gegenseitige Respekt sei trotz der Vorkommnisse von Brasilien 2018 vorhanden. "Außerdem", so sagt der Franzose, "ist dieses Kapitel abgeschlossen. Auf der Strecke kämpfen wir wieder gegeneinander."

Beide kennen sich gut: 2014 fuhren sowohl Ocon als auch Verstappen in der Formel-3-Europameisterschaft und waren dort sogar Titelkonkurrenten. Mit dem besseren Ende für Ocon: Er gewann die Meisterschaft, Verstappen belegte Platz drei.

