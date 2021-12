Formel 1 gedenkt Frank Williams: Demorunde mit dem FW07 und mehr

Die Formel 1 ehrt am Rande des Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda den am vergangenen Sonntag verstorbenen Frank Williams. Der Gründer und langjährige Teamchef des erfolgreichen Williams-Rennstalls wurde 79 Jahre alt. Um ihm zu gedenken gibt es am Sonntag kurz vor dem Start zum ersten Grand Prix von Saudi-Arabien mehrere Programmpunkte.

Um 19:20 Uhr Ortszeit, direkt im Anschluss an die Fahrerparade und 70 Minuten bevor der Rennstart erfolgt, wird es zu Ehren Williams' eine Schweigeminute geben, zu der sich alle Fahrer, alle Teamchefs sowie FIA-Präsident Jean Todt und die Formel-1-Bosse Stefano Domenicali und Ross Brawn versammeln.

Im Anschluss an die Schweigeminute wird es Applaus in Erinnerung an Williams geben. Zudem sind in der Startaufstellung und im Bereich des Siegerpodests visuelle Erinnerungen an den erfolgreichen Teamchef geplant. Und zum Abschluss der Ehrerweisungen wird es eine Demorunde mit dem Williams FW07, dem ersten Siegerauto der Formel-1-Geschichte des Williams-Teams, geben.

1979 siegte Alan Jones (Foto) im FW07 viermal, Clay Regazzoni einmal Foto: Motorsport Images

Die Demorunde erfolgt am Sonntag, nachdem die 20 Formel-1-Piloten ihre Runde in die Startaufstellung hinter sich gebracht haben. Wer die Demorunde fahren wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Damon Hill - Formel-1-Weltmeister 1996 auf Williams - und auch Martin Brundle haben aber schon am Donnerstag Demorunden mit dem historischen FW07 absolviert.

Das Auto, mit dem Alan Jones in der Formel-1-Saison 1979 vier Rennen gewann, nachdem Teamkollege Clay Regazzoni im selben Jahr in Silverstone für den ersten Williams-Sieg gesorgt hatte, war schon vor Frank Williams' Tod für das Rahmenprogramm in Dschidda vorgesehen gewesen.

Hauptsponsor des Williams-Teams war damals Saudia, die nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens. Und aufgrund dieser Verbindung hatte man für den ersten Grand Prix von Saudi-Arabien ohnehin ein Showprogramm mit dem FW07 geplant. Dieses Programm hat man nun aufgrund des Todes von Frank Williams angepasst und erweitert.

