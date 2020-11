Grosjean fährt nicht: Fittipaldi gibt F1-Debüt mit Haas in Bahrain!

Die Entscheidung ist gefallen: Romain Grosjean kehrt nicht schon am Wochenende in sein Formel-1-Cockpit bei Haas zurück, sondern wird aufgrund seiner im Bahrain-Grand-Prix erlittenen Verletzungen aussetzen. Statt Grosjean kommt Haas-Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi zum Zuge, der damit sein Formel-1-Debüt gibt.

Der 24-jährige Fittipaldi ist der Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeister Emerson Fittipaldi und stammt wie sein Großvater aus Brasilien.

Haas-Teamchef Günther Steiner erklärt dazu: "Nachdem wir beschlossen hatten, dass es das Beste für Romain wäre, mindestens ein Rennen auszulassen, fiel die Wahl recht schnell auf Pietro. Er ist schon seit zwei Jahren als Test- und Ersatzfahrer für unser Team tätig."

Es sei "das Richtige", Grosjean nach dessen Unfall eine Verschnaufpause zu gönnen, meint Steiner. "Und für Pietro ist es natürlich eine gute Chance. Er war geduldig und war stets bereit für eine Gelegenheit, und die ist jetzt da. Deshalb wollen wir ihn im Auto haben. Wir sind überzeugt, er wird gute Arbeit leisten."

Natürlich sei es anspruchsvoll für einen jungen Mann wie Fittipaldi, kurzfristig in die erste Reihe befördert zu werden, sagt Steiner. "Doch wie ich schon sagte: Ich glaube, es ist [in dieser Situation] das Richtige für das Haas-Team."

Fittipaldis erste Gedanken gelten Grosjean

Fittipaldi selbst fühlt sich geehrt, aber seine ersten Gedanken gelten Grosjean: "Ich freue mich vor allem darüber, dass es Romain gut geht und er gesund ist. Wir alle sind froh, von seinen vergleichsweise geringen Verletzungen zu erfahren, wo der Unfall doch brutal war." Hier weitere Details zum Unfall abrufen!

Er selbst stehe jetzt vor einer schwierigen Aufgabe, betont Fittipaldi. Seine Ausgangslage vor dem ersten Rennen in der Formel 1 sei "nicht ideal", so sagt er. "Andererseits bin ich Gene Haas und Günther Steiner extrem dankbar für ihr Vertrauen an diesem Wochenende."

In der Formel-1-Saison 2020 habe er den Haas-Rennstall intensiv vor Ort an der Strecke und auch bei der Arbeit im Simulator verfolgt, erklärt Fittipaldi weiter. "Ich kenne also die Abläufe im Team an einem Rennwochenende. Es wird sicher aufregend. Ich werde alles geben. Und ich freue mich auf das Training am Freitag."

Den Haas VF-20 aus der aktuellen Rennsaison kennt Fittipaldi übrigens noch nicht aus eigener Erfahrung, lediglich aus dem Simulator. 2019 und 2018 aber hat der brasilianische Nachwuchsfahrer jeweils echte Testfahrten für Haas absolviert.

Fittipaldi hat 2014 die britische Formel Renault gewonnen und 2017 die Formel V8 3.5. In der Saison 2019 fuhr er für Audi-Kundenteam WRT in der DTM und belegte mit 22 Punkten den 15. Platz in der Gesamtwertung. Fittipaldi verfügt bereits über eine gültige Formel-1-Superlizenz, die Voraussetzung für seine Teilnahme an einem Grand Prix.

