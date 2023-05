Gulf-Design bei Williams: Formel-1-Fans haben die Wahl

Williams plant ein Sonderdesign für seinen FW45, aber anders als McLaren nicht für den Monaco-Grand-Prix an diesem Wochenende, sondern für die Übersee-Rennen Singapur, Suzuka und Losail im Herbst der Formel-1-Saison 2023. Und: Williams macht vier Designvorschläge, überlässt aber seinen Fans die Entscheidung, welcher Look verwendet wird.

Nur der erste Vorschlag ("Heritage") erinnert an das Sonderdesign, mit dem McLaren 2021 in Monaco gefahren ist. Dieser Vorschlag erinnert am deutlichsten an die berühmten Gulf-Farben aus vergangenen Jahrzehnten. Die weiteren Ansätze "Contemporary", "Visionary" und "Bolder than Bold" wiederum verstehen sich als moderne Interpretation des markanten Gulf-Looks.

Wofür sich Williams-Teamchef James Vowles entscheiden würde, wenn er die Wahl hätte? Er würde den FW45 im traditionellen Gulf-Farbschema an den Start bringen. Die Heritage-Variante erinnere ihn einfach an eine "herausragende Ära im Motorsport". Vowles erklärt: "Das Racing steht da klar im Vordergrund und das Gulf-Design auf dem Ford GT40 und später auf dem Porsche ist einfach legendär."

Williams und Gulf wenden sich an das moderne Publikum

Weil Gulf nun zu den Williams-Sponsoren zählt, könne sein Team eine Neuauflage umsetzen. "Und das finde ich spannend", sagt Vowles. "Zwei Marken mit unfassbar großer Historie kommen hier zusammen. Deshalb funktioniert das Farbdesign. Es geht nicht nur um die Farben an sich, sondern um die Historie, die dahintersteht."

Drei der vier Designvorschläge aber seien bewusst auf ein modernes Formel-1-Publikum zugeschnitten, sagt der Williams-Teamchef. Begründung: "Die Formel 1 ist in den vergangenen zehn Jahren unheimlich gewachsen. Die Fans werden nicht einfach nur älter, wir sprechen jetzt auch mehr Frauen und eine jüngere Altersgruppe an."

Deshalb also die Farbvarianten "Contemporary", "Visionary" und "Bolder than Bold", die laut Vowles "ziemlich anders, aber doch recht ähnlich" ausfallen wie der traditionelle Gulf-Look.

Fans müssen entscheiden: Tradition oder Moderne?

Gulf-Geschäftsführer Mike Jones begrüßt diesen Ansatz ausdrücklich. "Unsere Partnerschaft mit Williams erstreckt sich ja auch auf den E-Sport und die Nachwuchsförderung. Das spielt eine Rolle [bei den modernen Entwürfen]."

Die Fans haben nun also die Wahl. Oder wie es Jones formuliert: "Nehmen wir einfach das Traditionelle oder verpassen wir diesem Design einen frischen Look? Wir haben drei dieser frischen Looks in der Auswahl. Es kann also jeder seinen Favoriten nominieren."

Gewählt wird ab dem 26. Mai in drei Runden, bis am 12. Juli das Gewinner-Design vorgestellt wird. Es soll kurz darauf beim bekannten "Festival of Speed" in Goodwood in England erstmals öffentlich auf einem Formel-1-Showcar zu sehen sein.

"Die Fans haben mit ihrer Entscheidung also die Möglichkeit, unserer Partnerschaft [mit Gulf] Leben einzuhauchen", sagt Williams-Teamchef Vowles. Jones ergänzt: "Die legendären Gulf-Farben haben schon für einige markante Motorsport-Designs gesorgt, und dieses Jahr ist keine Ausnahme. Jetzt aber sind die Fans am Zug. Wir sind gespannt auf ihre Entscheidung."

