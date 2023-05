Marko: Leistung von de Vries in Monaco "ist das, was ich sehen will"

Red-Bull-Motorsportkonsultent Helmut Marko betont nach dem Grand Prix von Monaco, dass die Leistung von Nyck De Vries am vergangenen Formel-1-Wochenende "das ist, was ich von ihm sehen will" bei AlphaTauri.

In Monaco erreichte de Vries zum zweiten Mal in Folge das Q2 und verkürzte den Rückstand auf Teamkollege Yuki Tsunoda auf zwei Zehntel. Am Sonntag fuhr er auf den zwölften Platz, während Tsunoda mit Bremsproblemen nur 15. wurde. Damit feierte de Vries sein bisher bestes Formel-1-Wochenende.

Es folgte auf ein Grand-Prix-Wochenende in Miami, bei dem de Vries Tsunoda im Qualifying zum ersten Mal schlagen konnte. Bis dahin hatte der Niederländer einen eher schwierigen Start in seine Formel-1-Karriere und war nicht in der Lage, mit Tsunoda mitzuhalten.

Der 27-jährige Niederländer hatte eine Reihe von kostspieligen Unfällen zu verkraften und unterlag seinem Teamkollegen sowohl im Qualifying als auch in den Rennen.

Mit seiner Leistung in Monaco konnte de Vries endlich Pluspunkte sammeln. "Das war bei weitem sein bestes Wochenende für AlphaTauri", sagt Marko. "Nyck war viel näher an Yuki dran als zuvor. Das ist es, was ich von ihm sehen will."

"Yuki war auch sehr gut, bis die Bremsprobleme wieder auftauchten. Das ist etwas, das vom Team gelöst werden muss, sie haben so oft Bremsprobleme", so Marko weiter.

Marko erwartet trotzdem noch mehr

Dennoch ist de Vries noch nicht ganz auf Augenhöhe mit Tsunoda, was Red Bull aber erwartet. Man hofft, dass ihm seine umfangreiche Erfahrung in der Formel 2, Formel E und im Sportwagen helfen wird, seinen Lernprozess voranzutreiben.

"Natürlich wollen wir mehr sehen", betont Marko. "Wir dachten, wir würden jemanden holen, der schon etwas Erfahrung hat, um Yuki herauszufordern. Aber das ist noch nicht passiert. Also ist das das Wichtigste." Gerüchte, er habe de Vries eine Frist bis Barcelona gesetzt, um sich zu steigern, weist er aber zurück.

De Vries kämpft "ums Überleben"

Vor dem Monaco-Wochenende sagte de Vries, der 2023 noch nicht in die Punkte gefahren ist, , dass sein Platz verstärkt ins Visier genommen wird.

"Es ist kein Schock für mich, es ist normal, das ist die Branche", so der Niederländer zu den Gerüchten. "Das war bei Red Bull und in der Formel 1 schon immer so. Ich glaube wirklich, dass es nicht anders ist als zu Beginn der Saison."

"Man muss immer Leistung bringen, man muss immer liefern. Das war in meiner ganzen Karriere so. Als Fahrer kämpft man immer um sein Überleben, und man muss immer Leistung bringen, um seine Karriere erfolgreich fortzusetzen. Das ist ganz normal. So war es schon immer", erklärt der AlphaTauri-Pilot.

