Formel E 2024/25: Maximilian Günther wechselt zu DS-Penske

Maximilian Günther wechselt vor der Formel-E-Saison 2024/25 die Seiten. Der 27-jährige Deutsche fährt künftig für DS-Penske und wird damit neuer Teamkollege von Jean-Eric Vergne. Das gab das Werksteam des französischen Herstellers am Donnerstag bekannt.

"Ich freue mich sehr, Teil von DS-Penske zu werden. Das Team gehört zu den stärksten in der Meisterschaft und es ist ein Projekt mit einer starken Vision. Wir teilen die gleichen Ambitionen und wollen alle an die Spitze der Formel E", so Günther.

Günther war in den vergangenen beiden Saisons der Formel E für Maserati-MSG am Start und erzielte in dieser Zeit zwei Siege und insgesamt sechs Podiumsplätze. In der Fahrerwertung belegte der Deutsche, der zuvor in der Elektrorennserie auchh für Dragon, BMW und Nissan aktiv war, in den vergangenen beiden Jahren die Plätze sieben und acht.

Beim Dragon-Team hatte Günther einst denselben Teamchef wie ab sofort bei DS-Penske, nämlich Jay Penske. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, wieder für Jays Team zu fahren. Er hat mich in die Meisterschaft gebracht, als ich 20 Jahre alt war. Ich bin stolz darauf, Teil des Teams zu sein und freue mich darauf, was wir in Zukunft gemeinsam aufbauen werden", so der DS-Penske-Neuzugang.

Günthers nun ehemaliger Arbeitgeber Maserati-MSG hatte bereits Mitte Juli bekannt gegeben, dass das Team in der Formel-E-Saison 2024/25 mit einer komplett neuen Fahrerpaarung an den Start gehen wird. Denn neben Günther verlässt auch sein bisheriger Teamkollege Jehan Daruvala den Rennstall.

"Max hat uns viel Freude bereitet, indem er den Dreizack immer wieder auf das Podium gebracht hat", sagte Maserati-Motorsportdirektor Giovanni Sgro. "Wir sind stolz darauf, Max und Jehan bei uns gehabt zu haben, mit ihnen zusammengearbeitet und so viel geteilt zu haben, was als Teil der Geschichte von Maserati in der Formel E für immer in Erinnerung bleiben wird."

Anstelle von Günther wird im Zuge des Cockpittauschs künftig Stoffel Vandoorne für Maserati-MSG fahren. Teamkollege des Belgiers, der von DS-Penske kommt, wird Jake Hughes. Der Brite war in den vergangenen zwei Saisons für McLaren am Start.

Vandoorne, der Formel-E-Weltmeister der Saison 2022, hatte sich von DS-Penske mit den Worten verabschiedet: "Meine Zeit mit DS-Penske war eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin dem Team für seine unermüdliche Unterstützung dankbar und freue mich auf die neuen Herausforderungen, die vor mir liegen"

Jay Penske, Teamchef von DS-Penske, fügte bei dieser Gelegenheit hinzu: "Wir sind Stoffel sehr dankbar für seinen Einsatz und die hervorragenden Leistungen, die er für DS-Penske erbracht hat. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Die Saison 2024/25 der Formel E beginnt am 7. Dezember 2024 in Sao Paulo. Bis zum Saisonfinale Ende Juli 2025 in London sind 17 Rennen auf elf Strecken geplant.