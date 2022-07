Formel E New York 2 2022: Felix da Costa erbt Pole nach Cassidy-Strafe

Audio-Player laden

Nick Cassidy hatte das Geschehen bei der Formel E in New York eigentlich auch am Sonntag im Griff. Erneut war der Envision-Pilot aus Neuseeland im Qualifying nicht zu bezwingen. Doch wegen eines Batterienwechsels nach dem Regen-Chaos am Samstag muss er das Rennen vom Ende des Feldes aufnehmen.

Cassidy schlug am Sonntag im Finale seinen portugiesischen Kontrahenten Antonio Felix da Costa (DS Techeetah). Der Neuseeländer legte eine bärenstarke Runde in 1:08.584 Minuten hin - die schnellste Zeit des bisherigen Formel-E-Wochenendes! Durch die Strafe erhält nun jedoch der unterlegene Finalist den besten Startplatz.

Zuvor kam Cassidy als Zweitplatzierter in Gruppe A in die K.O.-Phase. Lediglich Sergio Sette Camara war in seiner Gruppe noch schneller unterwegs. Im Viertelfinale schaltete Cassidy Stoffel Vandoorne aus, im Halbfinale musste Andre Lotterer dran glauben.

Stoffel Vandoorne und Mitch Evans in den Top 6

Felix da Costa schloss seine Gruppe ebenfalls als Zweiter ab, lediglich geschlagen von Mitch Evans. Anschließend bezwang der Portugiese den amtierenden Weltmeister Nyck de Vries im Viertelfinale und Alexander Sims im Halbfinale.

Sims startet neben Felix da Costa aus der ersten Reihe, Startplatz drei geht an Lotterer. Der Porsche-Pilot war durch einen frühen Verbremser in seinem Halbfinale auf verlorenem Posten. Mit ihm startet Sergio Sette Camara aus der zweiten Reihe, Vandoorne und Evans bilden Reihe drei.

Während es Vandoorne und Evans im Qualifying in die Top 6 schafften, lief es für die anderen Titelaspiranten erneut harzig. Felix da Costas Teamkollege Jean-Eric Vergne scheiterte als Achtplatzierter in der ersten Gruppe und startet von P12.

Edoardo Mortara konnte gar nicht erst am Qualifying teilnehmen und steht daher auf Startposition 20. Das Rennen startet wie am Samstag um 19:00 Uhr MESZ.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.