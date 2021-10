Infos ADAC GT Masters Hockenheim 2021: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Das vorletzte Rennwochenende des Jahres führt das ADAC GT Masters nach Baden-Württemberg. Auf dem Hockenheimring biegt die Deutsche GT-Meisterschaft endgültig in die Zielgerade ihrer Saison 2021 ein.

Das Wochenende im badischen Motodrom hätte im Jahr eins nach Ausbruch der Corona-Pandemie seinen angestammten Platz als Saisonfinale zurückbekommen. Doch dann schlug im Sommer die Hochwasser-Katastrophe in der Eifel zu. Beim ADAC reagierte man und verlegte das Nürburgring-Wochenende in den November. In Hockenheim kann also maximal eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen.

Zeitplan ADAC GT Masters Hockenheim 2021

Auch in Hockenheim begleiten wieder die üblichen Rahmenserien die Deutsche GT-Meisterschaft. Das komplette ADAC-Paket bestehend aus GT4 Germany, TCR Germany und Formel 4 steht ebenso am Start wie der Porsche-Carrera-Cup. Das garantiert lange Renntage mit rund neun Stunden Rennprogramm pro Tag.

Freitag, 22. Oktober

09:00 - 09:30 Uhr: 1. Freies Training Formel 4

09:40 - 10:25 Uhr: 1. Freies Training GT4 Germany

10:35 - 11:20 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

11:25 - 11:55 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters Junior + Trophy

12:05 - 12:35 Uhr: 2. Freies Training Formel 4

12:45 - 13:30 Uhr: 2. Freies Training GT4 Germany

14:00 - 14:30 Uhr: 1. Freies Training TCR Germany

14:40 - 15:25 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

15:35 - 16:35 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup

16:45 - 17:00 Uhr: 1. Zeittraining Formel 4

17:05 - 17:20 Uhr: 2. Zeittraining Formel 4

17:30 - 17:50 Uhr: 1. Zeittraining GT4 Germany

18:00 - 18:30 Uhr: 2. Freies Training TCR Germany

Samstag, 23. Oktober

09:00 - 09:20 Uhr: 1. Zeittraining TCR Germany

09:30 - 09:50 Uhr: 2. Zeittraining GT4 Germany

10:00 - 10:35 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup

10:45 - 11:05 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

12:00 - 12:30 Uhr: 1. Rennen Formel 4

12:50 - 13:20 Uhr: 1. Rennen TCR Germany

13:45 - 14:45 Uhr: 1. Rennen GT4 Germany

15:10 - 15:40 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup

16:30 - 17:30 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

Sonntag, 24. Oktober

09:00 - 09:20 Uhr: 2. Zeittraining TCR Germany

09:40 - 10:10 Uhr: 2. Rennen Formel 4

10:25 - 10:45 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

11:55 - 12:55 Uhr: 2. Rennen GT4 Germany

13:20 - 13:50 Uhr: 2. Rennen TCR Germany

14:15 - 14:45 Uhr: 3. Rennen Formel 4

15:10 - 15:40 Uhr: 2. Rennen Porsche-Carrera-Cup

16:30 - 17:30 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

Events für Fans

Samstag, 11:00 - 11:45 Uhr: Pitwalk (Boxengasse)

Samstag, 11:10 - 11:30 Uhr: Eventprogramm

Samstag, 11:50 - 12:20 Uhr: Meet the Drivers (Paddock 2, vor ADAC-Hospitality)

Samstag, 17:45 - 21:00 Uhr: Open Pitlane (Boxengasse)

Samstag, 20:00 - 20:45 Uhr: PS On Air - Der ADAC GT Masters Talk (Boxengasse)

Sonntag, 10:50 - 11:25 Uhr: Pitwalk (Boxengasse)

Sonntag, 10:50 - 11:25 Uhr: Eventprogramm

Starterliste ADAC GT Masters Hockenheim 2021

Es hat sich wieder einiges getan: Zunächst einmal sorgt Prosport Racing für ein Comeback des Aston Martin Vantage GT3 im ADAC GT Masters nach zwei Jahren. Der letzte Einsatz wurde vom Vorgängerteam Prosport Competition durchgeführt.

Albert Costa wurde nach dem Startcrash am Sachsenring von Lamborghini in die Testarbeit abgeschoben. Neuer Teamkollege von Mirko Bortolotti ist Marco Mapelli. Und bei MRS-GT Racing ist fast alles neu. Mit Martin Ragginger gibt es erneut einen neuen Fahrer, hinzu kommt ein völlig neues Design des Porsche 911 GT3 R. Einzige Konstante: Maximilian Hackänder.

Zurück bei Rutronik Racing ist Pierre Kaffer, der am Sachsenring eine Terminkollision mit der 24h Series hatte und deshalb von Mattia Drudi vertreten wurde.

# Team Fahrzeug Fahrer 3 Aust Motorsport Audi R8 LMS GT3 Sebastian Asch Daniel Keilwitz 4 Phoenix Racing Audi R8 LMS GT3 Patric Niederhauser Jusuf Owega 7 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Klaus Bachler Simona de Silvestro 10 Schubert Motorsport BMW M6 GT3 Nick Yelloly Jesse Krohn 11 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Elia Erhart Pierre Kaffer 13 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Jules Gounon Igor Walilko 14 MRS-GT Racing Porsche 911 GT3 R Maximilian Hackländer Martin Ragginger 16 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mike David Ortmann Clemens Schmid 19 Prosport Racing Aston Martin Vantage GT3 Tim Heinemann Salman Owega 19 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Rolf Ineichen Franck Perera 20 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Constantin Schöll Hendrik Still 22 Toksport WRT Mercedes-AMG GT3 Evo Maro Engel Luca Stolz 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Luca-Sandro Trefz Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Ricardo Feller Christopher Mies 32 Team WRT Audi R8 LMS GT3 Dries Vanthoor Charles Weerts 33 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 54 Yaco Racing Audi R8 LMS GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mirko Bortolotti Marco Mapelli 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 70 Mann-Filter Team Landgraf-HTP/WWR Mercedes-AMG GT3 Evo Raffaele Marciello Maximilian Buhk 71 T3 Motorsport Audi R8 LMS GT3 Maximillian Paul tba 74 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Joel Eriksson Dylan Pereira 75 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Christian Engelhart Thomas Preining 77 Callaway Competition Corvette C7 GT3-R Marvin Kirchhöfer Jeffrey Schmidt 82 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Tim Zimmermann Hugo Sasse 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Jannes Fittje David Jahn 92 SSR Performance Porsche 911 GT3 R Michael Ammermüller Mathieu Jaminet 99 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Robert Renauer Sven Müller

ADAC GT Masters 2021: TV-Zeiten und Livestream

Der RTL-Spartensender Nitro überträgt alle Rennen des ADAC GT Masters live im Free-TV mit Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf der RTL-Streamingwebsite TVNOW Livestreams auch der Rahmenserien zur Verfügung. Diese laufen mit Streckensprecher-Kommentar. Auch auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Es öffnet sich auf der Startseite automatisch mit jeder gestarteten Session und verschwindet anschließend wieder.

Die Rennen finden wieder zur üblichen Zeit statt. Start ist jeweils um 16:30 Uhr.

Samstag, 23. Oktober

10:45 - 11:15 Uhr: 1. Qualifying (TVNOW, adac.de/motorsport)

16:00 - 16:30 Uhr: Vorberichte (Nitro, TVNOW)

16:30 - 17:40 Uhr: Rennen 1 (Nitro, TVNOW, adac.de/motorsport)

17:40 - 17:55 Uhr: Highlights (Nitro, TVNOW)

20:00 - 21:00 Uhr: PS On Air - Der ADAC GT Masters Talk (adac.de/motorsport, youtube.com/adac)

Sonntag, 24. Oktober

10:25 - 10:55 Uhr: Qualifying 2 (TVNOW, adac.de/motorsport)

11:00 - 11:30 Uhr: ADAC GT Masters Backstage (adac.de/motorsport, youtube.com/adac)

16:00 - 16:30 Uhr: Vorberichte (Nitro, TVNOW)

16:30 - 17:40 Uhr: Rennen 2 (Nitro, TVNOW, adac.de/motorsport)

17:40 - 17:55 Uhr: Highlights (Nitro, TVNOW)

17:55 - 18:20 Uhr: Raceday-Highlights (Nitro, TVNOW)

Zuschauer und Tickets

Eintrittskarten für das Wochenende in Hockenheim gibt es auf der Website des ADAC GT Masters. Die Preise sind moderat. Das Tagesticket beginnt bei 22,50 Euro für ADAC-Mitglieder (Nichtmitglieder 25 Euro), das Wochenendticket ab 36 beziehungsweise 40 Euro. Kinder bis zwölf Jahre bekommen freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen.

Das Fahrerlager wird für Fans geöffnet, womit auch einige Features genutzt werden können: Es gibt eine spezielle Box für Zuschauer, aus der heraus sie nahe ans Geschehen in der Boxengasse kommen. Der achteinhalb Meter hohe Fan-Tower mit Aussichtsplattform ist für Fans zugänglich und wird in Hockenheim richtig zur Geltung kommen.

Wichtig: Für den Eintritt gelten die "3G"-Regeln (geimpft, genesen oder getestet).

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Hockenheim

Der Hockenheimring wird von der GT3-Mutterorganisation SRO unter "Typ B" (hohes Tempo, mittlerer Abtrieb) eingestuft und ist die einzige Strecke, die dieses Rating im Kalender des ADAC GT Masters 2021 aufweist. Somit gibt es keine Vergleichswerte von bisherigen Rennen.

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Aston Martin Vantage GT3 1.300 kg - 1,45-1,81 bar 53/53 mm 0,91 Audi R8 LMS GT3 Evo 1.305 kg 2x 40 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M6 GT3 1.310 kg - 1,65-1,96 bar 93/93 mm 0,92 Corvette C7 GT3-R 1.310 kg 1x 52 mm - 65/72 mm 0,88 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.320 kg 2x 39 mm - 65,5/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.315 kg 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,91 Porsche 911 GT3 R 1.285 kg 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 20. Oktober

Es wird sich lohnen, warme Anziehsachen einzupacken. Denn es wird kalt, aber wenigstens nicht nass. Trotzdem werden sich nach dem gegenwärtigen Warmluftschub maximal zwölf Grad Celsius Höchsttemperatur sehr kühl anfühlen. Am Freitagmorgen geht es mit drei Grad sogar in einen Bereich mit möglichem Bodenfrost.

Das Wetter hängt momentan stark von den Strömungsverhältnissen zwischen einem Hochdruckgebiet über der Biskaya und einem Tiefdruckgebiet über Skandinavien zusammen, das im Laufe des Wochenendes nach Osten abdriften soll. Zwischen diesen beiden strömt zunächst kühle Polarluft über die Nordsee nach Deutschland.

Sollte das Tief schnell nach Osten abziehen, könnte die Strömung allerdings auf Südwest drehen, womit es wieder wärmer werden würde. Die Vorhersage ist daher mit Vorsicht zu genießen. Wetterupdates gibt es in den Notizbüchern am Freitag und Samstag.

Daten zum Hockenheimring

Das ADAC GT Masters startet seit der Premierensaison 2007 auf dem Hockenheimring, mit einer einzigen Unterbrechung im Jahr 2008. Das Streckenlayout hat sich seitdem nicht verändert. Der letzte große Umbau im badischen Motodrom fand in den Jahren 2001/2002 statt, als die langen Geraden im Hardtwald abgeschafft wurden.

Die Strecke war damals ein Prototyp des berüchtigten "Tilkodroms" und stand Pate für alle Rennstrecken, die für die Formel 1 ab diesem Zeitpunkt errichtet wurden - mit allen Vor- und Nachteilen. Track Limits sind in Kurve 1 ein großes Thema. Dennoch ist die Strecke auch fast 20 Jahre nach dem Umbau noch immer "state of the art".

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,574 Kilometer

Kurven: 17

ADAC GT Masters in Hockenheim seit: 2007 (mit Unterbrechung 2008)

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:37.511 (Philipp Eng, BMW M6 GT3, 2017)

Distanzrekord: 37 Runden (2. Rennen 2017)

Eröffnung/größere Umbauten: 1932/1938/1964-1966/2001-2002

Adresse: Am Motodrom, 68766 Hockenheim

Alle Sieger des ADAC GT Masters in Hockenheim

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2007 R1 R2 Henri Moser Philipp Peter Henri Moser Philipp Peter Ferrari F430 Scuderia GT3 Ferrari F430 Scuderia GT3 2009 R1 R2 Nicolas Armindo Cesar Campanico Jan Seyffarth Christian Abt Audi R8 LMS Audi R8 LMS 2010 R1 R2 Tim Bergmeister Jörg Bergmeister Peter Kox Albert von Thurn und Taxis Porsche 911 GT3 R Lamborghini Gallardo LP560 GT3 2011 R1 R2 Dino Lunardi Alexandros Margaritis Rene Rast Stefan Landmann BMW Alpina B6 GT3 Audi R8 LMS 2012 R1 R2 Claudia Hürtgen Dominik Schwager Maximilian Götz Sebastian Asch BMW Z4 GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2013 R1 R2 Frank Kechele Dominik Schwager Frank Kechele Dominik Schwager Ford GT GT3 Ford GT GT3 2014 R1 R2 Andreas Wirth Daniel Keilwitz Andreas Wirth Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2015 R1 R2 Rahel Frey Philip Geipel Jordan Pepper Nicki Thiim Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra 2016 R1 R2 David Jahn Kevin Estre Robert Renauer Martin Ragginger Porsche 911 GT3 R Porsche 911 GT3 R 2017 R1 R2 Jules Gounon Daniel Keilwitz Christian Engelhart Rolf Ineichen Corvette C7 GT3-R Lamborghini Huracan GT3 2018 R1 R2 Daniel Keilwitz Marvin Kirchhöfer Kelvin van der Linde Sheldon van der Linde Corvette C7 GT3-R Audi R8 LMS GT3 2019 R1 R2 Mirko Bortolotti Christian Engelhart Patric Niederhauser Kelvin van der Linde Lamborghini Huracan GT3 Evo Audi R8 LMS GT3 Evo 2020 R1 R2 Christian Engelhart Michael Ammermüller Patric Niederhauser Kelvin van der Linde Porsche 911 GT3 R Audi R8 LMS GT3 Evo

