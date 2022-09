"Große Erleichterung": Powers zweiter IndyCar-Titel nach langer Pechsträhne

Audio-Player laden

"Meine Frau sagte mir, dass ich den Rekord brechen werde und dass ich den Titel holen werde." Das waren die ersten Worte, die Will Power am Sonntag auf dem Laguna Seca Raceway in die TV-Mikrofone sprach, nachdem er seinen zweiten IndyCar-Titel unter Dach und Fach gebracht hatte.

Der erste Titel war dem Australier in der IndyCar-Saison 2014 gelungen. Schon damals fuhr er für das Penske-Team, für das er noch heute fährt. Zwischen den zwei Titelgewinnen und auch davor musste Power jede Menge Rückschläge einstecken. Am Sonntag aber hat für ihn alles gepasst.

FOTOS: Will Power beim IndyCar-Finale 2022 auf dem Laguna Seca Raceway

Den Grundstein für seinen zweiten IndyCar-Titel legte Power bereits am Samstag, als er sich im Qualifying auf dem Laguna Seca Raceway die Pole für das entscheidende letzte Rennen der Saison sicherte. Quasi nebenbei war es für Power die 68. Pole seiner IndyCar-Karriere und mit dieser hat er den Rekord von Mario Andretti übertroffen.

Das ist der Rekord, auf den Powers Ehefrau Liz schon vor Monaten ansprach. Denn das eingangs erwähnte Zitat rief sich Power nach dem Rennen in Erinnerung. Ausgesprochen wurde es von Liz Power "schon in der Winterpause", wie der Penske-Pilot anmerkt.

Will Power mit Ehefrau Liz und Sohn Beau Foto: Motorsport Images

Und auch der zweite Teil von Liz Powers Vorahnung wurde am Laguna-Seca-Wochenende Realität, nämlich der zweite IndyCar-Titel ihres Mannes, acht Jahre nach dem ersten. "Das, was sie mir sagte, hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Und das zeigt nur, wie sehr ich ihr und ihrem Gefühl vertraue", so Power als nun (endlich) zweimaliger IndyCar-Champion.

Im Verlauf der 95 Rennrunden am Sonntag lief es für Power nicht immer optimal. Beim zweiten Boxenstopp hatte seine Penske-Crew den Frontflügel flacher gestellt. Es war eine Entscheidung, die der Australier im Cockpit alsbald bereute. "Mann, ich hatte wirklich zu kämpfen. Ich war am Limit", so Power.

Umso größer die Erleichterung, dass er den Titel mit 16 Punkten Vorsprung auf Penske-Teamkollege Josef Newgarden unter Dach und Fach gebracht hat. "Es ist eine große Erleichterung, das geschafft zu haben", bekennt der 41-jährige Australier.

Alle Penske-Champions in ALMS, Can-Am, IMSA, IndyCar, NASCAR, Supercars: 1 / 32 Foto: Michael Tan 1972 - Can-Am: George Follmer (Porsche 917/10) 2 / 32 5 Saisonsiege (Braselton, Mid-Ohio, Elkhart Lake, Laguna Seca, Riverside) Foto: LAT Images 1973 - Can-Am: Mark Donohue (Porsche 917/30) 3 / 32 6 Saisonsiege (Watkins Glen, Mid-Ohio, Elkhart Lake, Edmonton, Laguna Seca, Riverside) Foto: LAT Images 1977 - USAC: Tom Sneva (Penske-Cosworth PC5 / McLaren-Cosworth M24) 4 / 32 2 Saisonsiege (College Station I, Pocono) Foto: LAT Images 1978 - USAC: Tom Sneva (Penske-Cosworth PC6; 2.v.l.) 5 / 32 kein Saisonsieg Foto: LAT Images 1979 - CART: Rick Mears (Penske-Cosworth PC6 und PC7) 6 / 32 3 Saisonsiege (Indy 500, Trenton III, Atlanta III) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1981 - CART: Rick Mears (Penske-Cosworth PC9B) 7 / 32 6 Saisonsiege (Atlanta I, Atlanta II, Riverside, Brooklyn, Watkins Glen, Mexico City) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1982 - CART: Rick Mears (Penske-Cosworth PC10) 8 / 32 4 Saisonsiege (Phoenix I, Atlanta, Pocono, Riverside) Foto: LAT Images 1983 - CART: Al Unser (Penske-Cosworth PC10B und PC11) 9 / 32 1 Saisonsieg (Cleveland) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1985 - CART: Al Unser (March-Cosworth 85C) 10 / 32 1 Saisonsieg (Phoenix) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1988 - CART: Danny Sullivan (Penske-Chevrolet PC17) 11 / 32 4 Saisonsiege (Portland, Brooklyn, Nazareth, Laguna Seca) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1994 - CART: Al Unser Jr. (Penske-Ilmor PC23 / Penske-Mercedes PC23) 12 / 32 8 Saisonsiege (Long Beach, Indy 500, Milwaukee, Portland, Cleveland, Mid-Ohio, Loudon, Vancouver) Foto: IndyCar Series 2000 - CART: Gil de Ferran (Reynard-Honda 2KI) 13 / 32 2 Saisonsiege (Nazareth, Portland) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2001 - CART: Gil de Ferran (Reynard-Honda 2KI und 01i) 14 / 32 2 Saisonsiege (Rockingham, Houston) Foto: KOZ 2006 - IRL: Sam Hornish Jr. (Dallara-Honda IR03) 15 / 32 4 Saisonsiege (Indy 500, Richmond, Kansas City, Sparta) Foto: Earl Ma 2006 - ALMS (LMP2): Sascha Maassen/Lucas Luhr (Porsche RS Spyder) * 16 / 32 * jeweils 3 Saisonsiege für Maassen (Salt Lake City, Elkhart Lake, Braselton) und Luhr (Salt Lake City, Mosport, Laguna Seca) Foto: Tom Haapanen 2007 - ALMS (LMP2): Romain Dumas/Timo Bernhard (Porsche RS Spyder) 17 / 32 8 Saisonsiege (Long Beach, Houston, Mid-Ohio, Elkhart Lake, Mosport, Detroit, Braselton, Laguna Seca) Foto: Richard Sloop 2008 - ALMS (LMP2): Romain Dumas/Timo Bernhard (Porsche RS Spyder) 18 / 32 4 Saisonsiege (Sebring, St. Petersburg, Salt Lake City, Mid-Ohio) Foto: Luis Betancourt 2010 - NASCAR Nationwide: Brad Keselowski (Dodge Charger und Challenger) 19 / 32 6 Saisonsiege (Talladega, Richmond I, Nashville, Brooklyn, Charlotte II, St. Louis II) Foto: Michael C. Johnson 2012 - NASCAR Cup: Brad Keselowski (Dodge Charger) 20 / 32 5 Saisonsiege (Bristol I, Talladega I, Sparta, Chicago, Dover II) Foto: Getty Images 2014 - IndyCar: Will Power (Dallara-Chevrolet DW12) 21 / 32 3 Saisonsiege (St. Petersburg, Detroit I, Milwaukee) Foto: John Cote 2016 - IndyCar: Simon Pagenaud (Dallara-Chevrolet IR12) 22 / 32 5 Saisonsiege (Long Beach, Birmingham, GP Indianapolis, Mid-Ohio, Sonoma) Foto: IndyCar Series 2017 - IndyCar: Josef Newgarden (Dallara-Chevrolet IR12) 23 / 32 4 Saisonsiege (Birmingham, Toronto, Mid-Ohio, St. Louis) Foto: Indianapolis Motor Speedway 2018 - NASCAR Cup: Joey Logano (Ford Fusion) 24 / 32 3 Saisonsiege (Talladega I, Martinsville II, Homestead) Foto: Logan Whitton / Motorsport Images 2018 - Supercars: Scott McLaughlin (Ford Falcon FG X) 25 / 32 9 Saisonsiege (Melbourne I, Phillip Island I, Phillip Island II, Barbagallo I, Barbagallo II, Hidden Valley I, Ipswich I, Pukekohe II, Newcastle I) Foto: Dirk Klynsmith / Motorsport Images 2019 - IndyCar: Josef Newgarden (Dallara-Chevrolet IR12) 26 / 32 4 Saisonsiege (St. Petersburg, Detroit I, Fort Worth, Newton) Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 2019 - IMSA: Dane Cameron/Juan Pablo Montoya (Acura ARX-05) 27 / 32 3 Saisonsiege (Mid-Ohio, Detroit, Laguna Seca) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2019 - Supercars: Scott McLaughlin (Ford Mustang GT) 28 / 32 18 Saisonsiege (Adelaide I, Adelaide II, Melbourne I, Melbourne II, Melbourne IV, Symmons Plains I, Phillip Island I, Barbagallo II, Winton I, Winton II, Hidden Valley I, Hidden Valley II, Townsville I, Ipswich II, Tailem Bend I, Tailem Bend II, Pukekohe II, Bathurst) Foto: Edge Photographics 2020 - Supercars: Scott McLaughlin (Ford Mustang GT) 29 / 32 13 Saisonsiege (Adelaide II, Eastern Creek I, Eastern Creek III, Eastern Creek IV, Hidden Valley II, Hidden Valley IV, Hidden Valley V, Hidden Valley VI, Townsville III, Townsville IV, Tailem Bend III, Tailem Bend IV, Tailem Bend V) Foto: Edge Photographics 2020 - NASCAR Xfinity: Austin Cindric (Ford Mustang) 30 / 32 6 Saisonsiege (Sparta I, Sparta II, Fort Worth I, Elkhart Lake, Daytona-Rundkurs, Phoenix II) Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2020 - IMSA: Helio Castroneves/Ricky Taylor (Acura ARX-05) 31 / 32 4 Saisonsiege (Elkhart Lake, 6h Road Atlanta, Mid-Ohio, Laguna Seca) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2022 - IndyCar: Will Power (Dallara-Chevrolet IR12) 32 / 32 1 Saisonsieg (Detroit) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Newgarden hatte es sich im Titelkampf selber schwer gemacht. Im Qualifying am Samstag hatte er sich im Q1-Segment in der berühmt-berüchtigten Corkscrew-Passage gedreht und damit eine Rotphase ausgelöst. Daraufhin wurden ihm die Rundenzeiten gestrichen und er verpasste den Einzug ins Q2.

Vom 25. Startplatz - und damit aus der letzten Startreihe - kämpfte sich Newgarden im Rennen bis auf den zweiten Platz nach vorn. Wenngleich er das Rennen vor Power abgeschlossen hat, fehlen ihm unterm Strich 16 Punkte auf seinen Penske-Teamkollegen.

Und das, obwohl Newgarden im Saisonverlauf fünf Rennen gewonnen hat, Power nur eines. Aber Power hat es neunmal auf das Podium geschafft, Newgarden abgesehen von seinen fünf Siegen nur noch mit P2 beim Finale.

Abgesehen von Newgarden hatten auch Scott McLaughlin im dritten Penske-Chevrolet sowie die Ganassi-Piloten Scott Dixon und Marcus Ericsson beim Finale noch Chancen auf den Titel. Newgarden aber war von den vier Power-Konkurrenten der stärkste.

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.