IndyCar-Test Sebring: O'Ward mit Bestzeit für McLaren SP

Zwei Wochen nach dem ersten IndyCar-Test des Jahres 2021 in Sebring waren einige Teams erneut zu Testzwecken auf der Kurzanbindung der Traditionsstrecke in Florida unterwegs. 14 Piloten von fünf Teams drehten am Montag einen Tag lang ihre Runden.

Das Ganassi-Team war diesmal nicht vor Ort. Gleiches gilt für die Teams Foyt, Meyer Shank und Carlin. Dafür aber testeten Penske, McLaren SP und Ed Carpenter Racing, die an den beiden Tagen vor zwei Wochen nicht dabei gewesen waren. Derweil nutzte man bei den Teams Andretti und Rahal auch den insgesamt dritten Testtag des Jahres voll aus.

Die Bestzeit am Montag ging an Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet). Im Vergleich zur Testbestzeit von Andretti-Pilot Alexander Rossi von vor zwei Wochen war der Mexikaner mit einer Zeit von 51,790 Sekunden fast eine halbe Sekunde schneller.

Rossi, seines Zeichens frischgebackener Sieger der 24 Stunden von Daytona, war ebenfalls schneller als vor zwei Wochen und schloss diesmal mit 0,138 Sekunden Rückstand auf O'Ward als Zweitschnellster ab. Die Top 5 der Zeitenliste wurden komplettiert vom amtierenden Vizechampion Josef Newgarden (Penske-Chevrolet), Colton Herta (Andretti-Honda) sowie O'Wards ehemaligem McLaren-Teamkollegen Oliver Askew, der für Andretti Autosport testen durfte.

Fotos: IndyCar-Test in Sebring

Ob sich daraus für Askew auch der eine oder andere Renneinsatz 2021 ergeben wird, bleibt abzuwarten. Mit Rossi, Herta sowie Ryan Hunter-Reay und dem vorige Woche bekanntgegebenen James Hinchcliffe (diesmal nicht im Einsatz) hat das Team von Michael Andretti vier Vollzeitpiloten bestätigt. Im Herta/Andretti-Honda allerdings bestreitet Marco Andretti (diesmal ebenfalls abwesend) nach aktuellem Stand der Dinge nur das Indy 500.

IndyCar-Rookie Scott McLaughlin hatte direkten Anschluss an das Feld Foto: IndyCar Series

Die meisten Runden gingen am Montag auf das Konto von Graham Rahal (Rahal-Honda). Nach 157 Umläufen reihte er sich der junge Vater an neunter Stelle der Zeitenliste hinter McLaren-Neuzugang Felix Rosenqvist, seinem eigenen Rahal-Teamkollegen Takuma Sato sowie Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) ein.

Als 14. am Ende der Zeitenliste: IndyCar-Rookie Scott McLaughlin, der im vierten Penske-Chevrolet allerdings nur 0,005 Sekunden langsamer war als Routinier Ryan Hunter-Reay im Andretti-Honda.

Ergebnis IndyCar-Test in Sebring

Pos. Fahrer Team Motor Zeit / Abstand Runden

1 Patricio O'Ward McLaren SP Chevrolet 51,790 Sek. 124 2 Alexander Rossi Andretti Honda +0,138 122 3 Josef Newgarden Penske Chevrolet +0,265 138 4 Colton Herta Andretti Honda +0,271 116 5 Oliver Askew Andretti Honda +0,450 109 6 Felix Rosenqvist McLaren SP Chevrolet +0,468 91 7 Takuma Sato Rahal Honda +0,512 139 8 Conor Daly Carpenter Chevrolet +0,521 123 9 Graham Rahal Rahal Honda +0,566 157 10 Rins VeeKay Carpenter Chevrolet +0,568 99 11 Will Power Penske Chevrolet +0,572 145 12 Simon Pagenaud Penske Chevrolet +0,588 120 13 Ryan Hunter-Reay Andretti Honda +0,674 106 14 Scott McLaughlin Penske Chevrolet +0,679 130

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.