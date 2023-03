Ben Keating: Corvette C8.R komplett anders zu fahren als andere GTE-Autos

Audio-Player laden

14 GTE-Autos haben es in die permanente Starterliste für die WEC-Saison 2023 geschafft, darunter auch die Chevrolet Corvette C8.R von Nick Catsburg, Ben Keating und Nicolas Varrone. Im Gegensatz zur Konkurrenz von Aston Martin, Ferrari und Porsche ist die Vette eine Einzelkämpferin. Eine ungewöhnliche noch dazu.

Denn Keating verrät im Gespräch mit 'Motorsport.com Global', dass er nach den Jahren im Aston Martin Vantage AMR doch einige Anpassungsschwierigkeiten an die Corvette C8.R hatte. "Als ich in Bahrain zum ersten Mal ins Auto stieg, wusste ich, dass es ein Mittelmotor ist, also habe ich versucht, mich darauf einzustellen", berichtete Keating.

Der 51-jährige Texaner versuchte, den Fahrstil der anderen Mittelmotor-Autos auf die Corvette zu übertragen, doch das ging schief. "Ich muss sagen, dass ich von meiner Leistung in Bahrain ziemlich enttäuscht war. Als ich zurückkam, habe ich mir die Daten angesehen und festgestellt, dass dieses Auto ganz anders zu fahren ist als alle anderen.

Corvette will anders gefahren werden als Aston Martin

Keatings schnellste Rundenzeit beim Rookie-Test in Bahrain betrug 2:01.385 Minuten. Am Rennwochenende war er mit dem Aston Martin an gleicher Stelle 1,687 Sekunden schneller. Einen deutlichen Schritt nach vorne machte Keating bei Testfahrten in Sebring. "Es war unglaublich. Der Speed kam bei mir ziemlich schnell", blickt Keating zurück.

"Ich habe mich im Auto sehr wohl gefühlt und ich habe das Gefühl, dass ich einige große Schritte gemacht habe, um zu lernen, wie dieses Auto gefahren werden will. Es ist ganz anders als die anderen. Für mich persönlich hat es etwas gedauert, mich daran zu gewöhnen. Ich bin in den letzten Jahren ein Turbo-Auto gefahren."

Der Aston Martin, den Keating in den Saisons 2021 und 2022 fahren wird, verfügt über einen 4-Liter-V8-Turbomotor von Mercedes-AMG. In der Corvette hingegen arbeitet ein 5,5-Liter-V8-Sauger. Kein Wunder, dass Keating vor allem das gute Drehmoment der US-Flunder bei niedrigen Drehzahlen lobt.

Ordentlich Power bei niedrigen Drehzahlen

"Der große V8 hat bei niedrigen Drehzahlen sofort viel mehr Drehmoment, im Gegensatz zum großen Turbo, der erst aufdrehen muss. Da hat man nicht diese Verzögerung, an die man sich erst gewöhnen muss." Und auch der Porsche 911 RSR-19 habe "nicht das gleiche Drehmoment wie ein großer V8. Sie haben alle etwas andere Fahreigenschaften.

Teamkollege Varrone, der beim Rookie-Test der Langstrecken-WM (WEC) in Bahrain die meiste Fahrzeit bekam, bestätigt Keatings Eindrücke: "Ich habe mit den Ingenieuren an den Daten gearbeitet und sie haben mir gesagt, dass es eine ganz andere Art zu fahren ist. Als ich anfing, in den Runden und Runs daran zu arbeiten, habe ich mich wirklich verbessert."

"Ich muss sagen, dass es ein völlig anderes Fahrkonzept ist, an das man sich erst gewöhnen muss. Als ich nach Sebring kam, hatte ich bereits die Erfahrung aus Bahrain und hatte mich daran gewöhnt." Wie gut dieser Prozess wirklich funktioniert hat, wird sich am kommenden Wochenende beim WEC-Auftakt an gleicher Stelle zeigen.

