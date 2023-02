Lamborghini: LMDh 2024 mit nur einem Auto in WEC und IMSA-Endurance

Audio-Player laden

Während Toyota und Glickenhaus bereits seit 2021 ein Hypercar-Programm betreiben, Peugeot 2022 dazugekommen ist und im laufenden Jahr 2023 die Programme von Acura, BMW, Cadillac, Ferrari, Porsche und Vanwall Fahrt aufnehmen, gehört Lamborghini zu den Marken, deren Debüt in der Hypercar-Kategorie des internationalen Langstreckensports erst 2024 erfolgt.

Genau wie bei Alpine in Frankreich, so hat man sich auch in Italien für etwas mehr Vorlaufzeit für Bau und Entwicklung eines LMDh-Boliden entschieden. Im Falle von Lamborghini geschieht das in Zusammenarbeit mit Ligier. Für die Renneinsätze wird Iron Lynx als offizielles Werksteam verantwortlich sein.

Allerdings plant Lamborghini im ersten Jahr noch keinen Großangriff. "Es wird 2024 ein einziges Auto sein. In Le Mans werden es zwei sein", wird Lamborghini-Motorsportchef Giorgio Sanna von 'Sportscar365' zitiert.

Neben dem WEC-Programm verrät Sanna, dass ein einziges Auto bei den Langstreckenrennen im IMSA-Kalender 2024 fahren soll. Das sind die 24h Daytona, die 12h Sebring, die 6h Watkins Glen und das Petit Le Mans auf der Rennstrecke Road Atlanta. In der IMSA fahren die Hypercars in der wiederbelebten GTP-Klasse, in der WEC werden sie in der Hypercar-Klasse eingesetzt.

"Es ist eine Frage der Fertigkeiten und der Anstrengungen. Für uns sind das die ersten Erfahrungen in einer Prototypen-Kategorie und das Debüt des Herstellers", bemerkt Sanna und erklärt: "Um konservativer zu sein und uns mehr auf die Entwicklung des Autos und den Lernprozess konzentrieren zu können, ist es besser, mit einem einzigen Auto zu beginnen."

Wann genau der LMDh-Bolide aus Sant'Agata Bolognese mit V8-Turbomotor sein Renndebüt geben soll, ist derzeit noch offen "Unser Ziel ist es, das Auto bis Ende des Jahres 2023 homologiert zu bekommen. Dann werden wir Schritt für Schritt vorgehen und entscheiden, wann das Debüt erfolgen wird", sagt Sanna und rechnet diesbezüglich mit "dem ersten Quartal 2024".

Nach dem Debütjahr 2024 mit möglichst allen Rennen im WEC-Kalender plus den vier Langstreckenrennen im IMSA-Kalender ist eine Aufstockung des Programms auf zwei Autos laut Sanna für die 24h Daytona 2025 geplant.

Und wie sieht es mit Fahrern aus? Bislang hat Lamborghini drei Namen bekanntgegeben: Romain Grosjean, Mirko Bortolotti und Andrea Caldarelli.

Abgesehen von diesen dreien für das LMDh-Programm feststehenden Piloten gehören derzeit auch Marco Mapelli, Sandy Mitchell, Jordan Pepper, Franck Perera und Leonardo Pulcini dem Lamborghini-Fahrerkader an. Wer von ihnen - oder gegebenenfalls welche Neuzugänge - noch Hypercar fahren werden, wird später entschieden.

"Bis Ende dieses Jahres wird das Aufgebot für beide Programme natürlich feststehen", sagt Sanna mit Blick auf das WEC-Programm 2024 und das IMSA-Endurance-Programm 2024.

