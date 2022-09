Moto3 Misano FT3: Guevara nimmt Foggia die Bestzeit ab Izan Guevara toppt das Abschlusstraining der Moto3 in Misano, während die Konkurrenz am Morgen vor allem bummelt - Foggia und Nepa in den Top 3

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Izan Guevara (GasGas) markierte im dritten Freien Training der Moto3 in Misano eine neue Bestzeit und verdrängte den Dominator vom Freitag, Dennis Foggia (Honda), von der Spitze. Mit 1:41.459 Minuten war Guevara 0,149 Sekunden schneller. Stefano Nepa (KTM) komplettierte die Top 3. Für den Kampf um die Q2-Direktplätze herrschten trockene Bedingungen. Dennoch ließen es die meisten Fahrer ruhig angehen. In der ersten Sessionhälfte gab es nur wenige Verbesserungen gegenüber Freitag. Mit Anbruch der letzten 15 Trainingsminuten fuhr Guevara dann eine neue Gesamtbestzeit. Während er das ganz allein ohne Windschatten schaffte, wurde in der Schlussphase lange gewartet und gelauert, um einen schnellen Vordermann zu finden. Zuweilen staute es sich auf der Strecke regelrecht. Hier dürfte es noch einige Strafen geben. An die Bestmarke von Guevara kam bei all der Warterei schließlich niemand mehr heran. Foggia hielt sich mit seiner Freitagsbestzeit auf Rang zwei. Nepa wurde mit einer Zeit, die er bereits im ersten Run fuhr, Dritter und hatte 0,314 Sekunden Rückstand. Ayumu Sasaki (Husqvarna) verbesserte sich in seinem letzten Umlauf noch auf Rang vier, ebenso wie Jaume Masia (KTM) und Andrea Migno (Honda) direkt dahinter. Deniz Öncü, Daniel Holgado, Ryusei Yamanaka (alle KTM) und Tatsuki Suzuki (Honda) komplettierten die Top 10, die sieben Zehntelsekunden trennten. Die letzten Q2-Direktplätze gingen an WM-Leader Sergio Garcia (GasGas), Carlos Tatay (CFMoto), John McPhee (Husqvarna) und Diogo Moreira (KTM). Direkt für Q2 qualifiziert sind: Izan Guevara (GasGas) Dennis Foggia (Honda) Stefano Nepa (KTM) Ayumu Sasaki (Husqvarna) Jaume Masia (KTM) Andrea Migno (Honda) Deniz Öncü (KTM) Daniel Holgado (KTM) Ryusei Yamanaka (KTM) Tatsuki Suzuki (Honda) Sergio Garcia (GasGas) Carlos Tatay (CFMoto) John McPhee (Husqvarna) Diogo Moreira (KTM) Mit Bildmaterial von Motorsport Images.