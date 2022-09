Moto3 Misano FT2: Foggia dominiert am Nachmittag Dennis Foggia bleibt am Freitag in Misano ungeschlagen - Ayumu Sasaki und Tatsuki Suzuki sind erste Verfolger - WM-Leader Sergio Garcia auf Platz vier

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Perfekter Freitag für Dennis Foggia: Nach dem ersten Freien Training dominierte der Honda-Pilot auch die Nachmittagssession und markierte mit 1:41.608 Minuten die Tagesbestzeit. Damit war er acht Zehntel schneller als am Morgen. Husqvarna-Fahrer Ayumu Sasaki wurde erneut Zweiter, hatte diesmal aber schon 0,382 Sekunden Rückstand. Foggias Leopard-Teamkollege komplettierte die Top 3. Er lag mehr als eine halbe Sekunde zurück. WM-Leader Sergio Garcia (GasGas) und John McPhee (Husqvarna) folgten auf den Plätzen vier und fünf. Moto3-Rookie Diogo Moreira (KTM) belegte Rang sechs, vor Teamkollege Ryusei Yamanaka auf Platz sieben. Jaume Masia (KTM) meldete sich nach seinem Sturz im ersten Freien Training auf Rang acht zurück. Izan Guevara (GasGas) und Deniz Öncü (KTM) komplettierten die Top 10, die 0,859 Sekunden trennten. David Munoz (KTM) begann die Session zwar mit einem Sturz in Kurve 10, wurde am Ende aber dennoch Elfter. Die restlichen Plätze für den Q2-Direkteinzug gehen vorläufig an Stefano Nepa, Joel Kelso (beide KTM) und Andrea Migno (Honda). Neben Munoz gingen im Laufe der Session auch Lorenzo Fellon (Honda) und Kaito Toba (KTM) zu Boden. Fellon musste daraufhin im Medical Centre untersucht werden. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Moto3 Misano FT1: Foggia mit knapper Bestzeit vor Sasaki geteilte inhalte