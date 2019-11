Absprung verpasst? Ex-Crew-Chief sorgt sich um Valentino Rossi

Nach zwei schwierigen Jahren bei Yamaha blieb Valentino Rossi auch in der MotoGP-Saison 2019 unter den Erwartungen. Auf einen starken Auftakt mit zwei Podestplätzen in Argentinien und Austin folgte die Ernüchterung. Kein einziges Mal schaffte es Rossi seitdem wieder aufs Podium, auch wenn er ihm zuletzt wieder näher kam.

In der kommenden Saison, seiner womöglich letzten als aktiver Fahrer, soll David Munoz in der Box der Nummer 46 für Aufwind sorgen. Rossi verpflichtete den Spanier als neuen Crew-Chief. Er wird Silvano Galbusera ablösen, der in dieser Funktion seit 2014 für den Yamaha-Pilotem arbeitete, nach sechs Jahren aber nun ausgedient hat.

Auf die Frage, warum er diesen personellen Wechsel nicht schon während der laufenden Saison vollzogen hat, bekräftigt Rossi: "Das hätte man tun können, aber in meiner Situation wäre das nicht gut gewesen. In dieser Welt ist es so: Wenn man eine Vereinbarung trifft, sollte man sie einhalten. Für mich ist es so besser."

Burgess über Rossi: "Vielleicht schon zu lange hier"

Zwar gibt er zu: "David startet nächstes Jahr bei Null und hat nicht viel Erfahrung. Wir haben aber über den Winter genug Zeit." In den vergangenen Jahren war Munoz als Crew-Chief von Rossis Moto2-Team tätig. 2018 wurde er mit Francesco Bagnaia Weltmeister und beeindruckte den "Doktor" offenbar so sehr, dass er nun selbst zu ihm wechselt.

Jeremy Burgess arbeitete 14 Jahre lange eng mit Rossi zusammen Foto: LAT MotoGP.com': "Vielleicht ist er schon etwas zu lange hier."

Hat Rossi also den Absprung verpasst? Diese Frage scheint sich Burgess ernsthaft zu stellen. "Was mich am meisten besorgt und traurig macht, ist die Tatsache, dass er die Rennen dort beendet, wo er sich qualifiziert hat", erklärt er. "Vor ein paar Jahren haben wir uns nie Sorgen gemacht, ob er im Qualifying nur Zehnter wird."

Rossi grübelt über MotoGP-Vertrag nach 2020

Denn damals war Rossi ein echter Sonntagsfahrer: "Wir wussten, dass er im Rennen vier oder fünf Plätze gutmachen und auf dem Podium stehen oder um das Podium kämpfen würde." Zuletzt gelang das dem Yamaha-Piloten immer seltener. "Ob das ein weiterer Schritt in Richtung Abstieg ist oder nicht, wer weiß?", rätselt Burgess.

Rossi versichert trotz aller Schwierigkeiten auf der Strecke, dass er "trotzdem noch eine Weile fahren" will. Was das für sein Engagement über 2020 hinaus bedeuten wird, kann der 40-Jährige allerdings selbst noch nicht genau sagen. "Denn im nächsten Jahr wird sich der Markt sehr bald, vielleicht zu früh bewegen", weiß er.

"Es ist wirklich schwierig, sich Anfang 2020 schon für 2021 zu entscheiden. Das Problem ist, dass man zumindest sehen können sollte, wie die Dinge in den ersten sechs oder sieben Rennen laufen", erklärt Rossi weiter. "Es ist sehr schwer zu verstehen, wer in der MotoGP stark ist oder wer bereit ist, von der Moto2 aufzusteigen."

Marquez erkennt Rossis Leistung für die MotoGP an

Mit Marc Marquez hat Rossi in einem Rennen schon lang nicht mehr gekämpft Foto: LAT

Im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung 'Marca' analysiert er: "Rossi hat viele Generationen überlebt und viele geschlagen. Auf jeden Fall kommen immer neue Generationen, um dich zu jagen. Valentino hat seine Karriere um einiges verlängert und sich darum verdient gemacht. Dieser Moment wird auch für mich kommen."

Mit Bildmaterial von LAT.