Bagnaia über Testarbeit in Misano: "Machen das Gegenteil von Yamaha"

Francesco Bagnaia hat einen Lauf. Die letzten vier MotoGP-Rennen konnte der Ducati-Pilot für sich entscheiden und machte in der WM damit satte 61 Punkte auf WM-Leader Fabio Quartararo gut, sodass der Rückstand auf 30 Zähler schmolz.

Auch beim jüngsten MotoGP-Test in Misano bestimmten die Titelrivalen das Tempo. Nachdem Bagnaia den ersten Tag toppte, sicherte sich Quartararo am Abschlusstag die Bestzeit. Nur 0,118 Sekunden trennten die beiden - auch wenn sie in ziemlich unterschiedliche Richtungen arbeiteten, wie Bagnaia betont.

"Wir arbeiten in die entgegengesetzte Richtung von Yamaha. Wir müssen nach mehr Kurvenspeed suchen und nach einem Motorrad, das die Linien am Kurvenausgang besser schließt", erklärt der Italiener und sieht über die zwei Testtage positive Anzeichen, die in Zusammenhang mit einem neuen Chassis stehen.

Bagnaia: Topspeed nicht die Hauptsache

"Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir etwas an Topspeed verloren, um mehr Kurvenspeed zu haben. Aber wir bewegen uns weiter in diese Richtung", sagt Bagnaia und betont, angesprochen auf den verbesserten Motor der neuen Yamaha M1: "Topspeed ist mit Sicherheit wichtig, aber nicht die Hauptsache."

"Wir arbeiten vor allem daran, mehr Agilität und Stabilität zu finden. Yamaha ist in diesem Bereich so viel besser. Sie arbeiten in die andere Richtung, um mehr Höchstgeschwindigkeit zu finden, das geht dann aber vielleicht auf Kosten der Agilität und Stabilität."

Um seine Theorie zu untermauern, legt Bagnaia einige Daten offen: "Auf manchen Strecken haben wir sechs km/h auf der Geraden verloren, aber wir waren insgesamt trotzdem schneller. Topspeed ist nicht alles, also sollten wir versuchen, ein Motorrad zu haben, das leichter zu fahren ist, denn unseres ist ziemlich schwierig."

Ducati-Pilot wünscht sich mehr Fahrbarkeit

Auf die Frage, wie es zu diesem Geschwindigkeitsverlust auf der Geraden kam, ergänzt er: "Wir haben sie aerodynamisch verloren. Wenn man sich die Verkleidung vom vergangenen Jahr anschaut, war sie riesig, während die diesjährige viel spitzer ist."

Trotzdem werde Ducati weiter in diese Richtung gehen, auch wenn die Konkurrenz beim Topspeed aufholt. "Letztendlich versuche ich immer, nicht auf die Dinge anderer Leute zu schauen", betont Bagnaia. "Klar hat die Suzuki mehr Kurvenspeed, die Yamaha ist stabiler und agiler und die Honda bremst besser."

"Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir müssen an unser Motorrad denken. Ich glaube, unser Motorrad ist sehr gut, sehr konstant und sehr ausgewogen, aber es fehlt ihm viel an jener Fahrbarkeit, die andere Motorräder haben", hält der Ducati-Pilot fest.

Neuerung am Kupplungshebel für den Start

Auch was den Start angeht, haben andere Hersteller gegenüber Ducati aufgeholt. Deshalb wurde in Misano eine neue Vorrichtung am Kupplungshebel getestet, um die Starts weiter zu verbessern. "Es ist einfach ein anderer Hebel, der sich weniger bewegt, wenn man startet. Aber ich bevorzuge den Standardhebel", so Bagnaia.

Sein Teamkollege Jack Miller, der den Zweitagestest in Misano auf Platz 18 mit 0,873 Sekunden Rückstand abschloss, probierte die Neuerung nicht aus. Er resümiert scherzhaft: "Ich hatte alle Hände voll zu tun, neue Teile zu testen. Es war echt stressig."

Weil der Miller Ducati Ende der Saison verlässt und bei KTM andockt, wird er in die Entwicklung nicht mehr so stark eingebunden. "Ich bin ein paar Runden gefahren und dann in Kurve 4 gestürzt. Es war so ziemlich derselbe Sturz wie im Rennen. Jetzt haben wir doppelte Daten, um zu verstehen, was ich dort falsch mache."

"Wir haben ein bisschen am Set-up herumgespielt. Ansonsten gab es für mich nichts zu testen. Es gab wie immer Positives und Negatives. Mal sehen, ob uns ein paar der Erkenntnisse auf der einen oder anderen Strecke, die noch kommt, helfen können."

Mit Bildmaterial von Ducati.