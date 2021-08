Porsche-Supercup Budapest 2021: Ten Voorde nachträglich zum Sieger erklärt

Die Entscheidung über den Sieg beim vierten Lauf zum Porsche-Supercup 2021 fiel erst lange nach der Zieldurchfahrt.

Zwar wurde der französische Gastfahrer Marvin Klein auf dem Hungaroring als Erster abgewinkt. Die anschließende technische Untersuchung ergab jedoch, dass die Benzinmenge im Tank des Porsche 911 GT3 Cup vom Team CLRT den vorgeschriebenen Rest von zwei Kilogramm unterschritt. Klein wurde daraufhin von den Sportkommissaren disqualifiziert. Der Sieg ging auf diese Weise an den zuvor Zweitplatzierten, Tabellenführer Larry ten Voorde (Team GP Elite) aus den Niederlanden.

Hätte das Teilnehmerfeld nicht vier Runden hinter dem Safety-Car in relativ langsamer Fahrt absolviert, wäre Klein wohl kaum ins Ziel gekommen - ein Umstand, der gegen eine absichtliche Unterbetankung spricht. "Wir haben noch keine Erklärung", so Benjamin Floch, Ingenieur bei CLRT. "Nach unserer Messung haben wir beide Autos identisch betankt. Und aus dem Auto von Florian Latorre haben wir nach dem Ziel noch acht Kilogramm Benzin herausgepumpt."

Larry ten Voorde kann sich über den so geerbten Sieg nur wenig freuen. "Marvin war heute klar der Beste, da hätten ein paar Kilogramm Benzin mehr an Bord keinen Unterschied gemacht", zollt er dem Gaststarter Respekt. Indes hat der amtierende Supercup-Champion selber mit dem geerbten Sieg seine Tabellenführung auf 17 Punkte vor Jaxon Evans ausgebaut. Der Neuseeländer wurde im offiziellen Endergebnis als Zweiter gewertet. Platz drei ging an den Franzosen Florian Latorre im zweiten 911er von CLRT.

Aufgrund einer Kollision wurde das Rennen schon nach der ersten Runde für einige Minuten neutralisiert, damit die Streckenposten ein havariertes Auto bergen konnten. Bis dahin hatte sich ten Voorde bereits von Rang vier auf die zweite Position hinter Klein nach vorn gekämpft. "Ich habe ausgenutzt, dass sich Jaxon Evans und Florian Latorre in den ersten beiden Kurven bekämpften. Dadurch haben sie mir die Chance zum Überholen gelassen", so der Tabellenführer.

Evans, der von Startplatz zwei ins Rennen ging, ist hingegen nicht zufrieden. "Eigentlich wollte ich meinen Rückstand in der Gesamtwertung auf Larry verringern. Das hat leider nicht funktioniert", fasst der Tabellenzweite zusammen. Immerhin konnte Evans den über die gesamte Renndistanz attackierenden Latorre hinter sich halten. Auf den Franzosen folgte Ayhancan Güven als Vierter. "Nach dem nicht optimalen Qualifying konnte ich nicht viel mehr erwarten", so der Porsche-Junior aus der Türkei, der von Platz fünf gestartet war.

Hinter Güven kamen die Teamkollegen Laurin Heinrich und Leon Köhler ins Ziel. Heinrich gewann damit zum zweiten Mal in Folge die Rookie-Wertung. Ebenfalls seinen zweiten Sieg feierte Nicolas Misslin aus Monaco in der Pro-Am-Kategorie.

Als nächstes steht für den Porsche-Supercup eines der schnellsten Rennen der Saison auf dem Programm: vom 27. bis 29. August auf der Formel-1-Piste im belgischen Spa-Francorchamps.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.