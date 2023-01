Danilo Petrucci: Barni verspricht für die WSBK 2023 aktuelles Werksmaterial

Audio-Player laden

MotoGP-Laufsieger Danilo Petrucci ist der wohl prominenteste Neuzugang in der Superbike-WM 2023. Der Italiener wechselt nach einem Jahr in der MotoAmerica in die WSBK und pilotiert bei Barni eine Ducati Panigale V4R. Diese soll dem technischen Stand der Werksmaschinen von Weltmeister Alvaro Bautista und Teamkollege Michael Rinaldi entsprechen.

Barni-Teamchef Marco Barnabo lobt gegenüber 'Corsedimoto' die Unterstützung von Ducati: "Ducati hat seinen Fahrern immer eine großartige technische Unterstützung geliefert. Diese Verbindung geht bis 1996 zurück. Wir arbeiten also seit knapp 30 Jahren mit dem Unternehmen aus Bologna."

"Wir hatten immer eine sehr enge Beziehung und das wird auch in diesem Jahr so sein. Uns wird es an nichts fehlen, um gut mit Danilo zu arbeiten. Zu Beginn der Saison sind alle Motorräder sehr ähnlich. Dann entscheidet sich im Laufe der Saison jeder für eine Entwicklungsrichtung. Doch von Beginn an verfügen wir über die gleiche Basis", bestätigt der Teamchef von WSBK-Rookie Danilo Petrucci.

Seit der WSBK-Saison 2014 nimmt Barni teil und feierte mit Xavi Fores einige Erfolge. Seit dem Wechsel von der 1199 Panigale R zur V4R tat sich das Ducati-Kundenteam aber schwer. Keiner der Fahrer konnte die Erwartungen erfüllen. Jetzt kommt mit Danilo Petrucci ein bekannter Name ins Team, der für die Rückkehr zu alter Stärke sorgen soll.

"Wir befanden uns seit 2011, der Saison mit Danilo, immer in Kontakt", kommentiert Barni-Teamchef Marco Barnabo, der bereits in der Stock-1000-Meisterschaft mit Petrucci arbeitete. "Es ist nicht das erste Jahr, in dem wir über die Möglichkeit gesprochen haben, zusammen Rennen zu fahren."

"Er will beweisen, dass er noch immer schnell ist. Er möchte mit den absoluten Spitzenfahrern kämpfen. Er entschied sich für eine anspruchsvolle Aufgabe, die auf jeden Fall schwieriger ist als ein Verbleib in den USA. Das zeigt, dass er sehr motiviert ist", erklärt der Verantwortliche des Barni-Ducati-Teams.

In der vergangenen Saison verpasste Petrucci in der MotoAmerica nur knapp den Titel. Beim WM-Finale unterlag er Yamaha-Pilot Jake Gagne. Die Ducati Panigale V4R kennt Petrucci bereits aus der Saison 2022, doch im Gegensatz zur WM wird in der MotoAmerica mit Dunlop statt Pirelli gefahren.

Das Barni-Team trat in der zurückliegenden Saison mit Rookie Luca Bernardi an. Der Italiener tat sich schwer mit der Ducati und wurde bei den finalen Rennen durch Routinier Xavi Fores ersetzt. Zuvor blieben Tito Rabat und Michael Rinaldi bei Barni-Ducati hinter den Erwartungen.

Mit Bildmaterial von Ducati.