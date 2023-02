WSBK 2023: Puccetti zeigt die Lackierung von Tom Sykes' Kawasaki ZX-10RR

Audio-Player laden

Für das Puccetti-Kawasaki-Team ist die bevorstehende Saison in der Superbike-WM ein Neuanfang. Nach einigen durchwachsenen Jahren möchte das private Kawasaki-Team wieder an die Erfolge anknüpfen, die man mit Toprak Razgatlioglu feierte.

Tom Sykes kehrt nach einem Jahr in der BSB in die WSBK zurück und wird erstmals seit 2018 wieder auf einem Kawasaki-Superbike sitzen. Puccetti setzt große Hoffnung in den Superbike-Champion der Saison 2013.

Bei der Präsentation der 2023er-Maschine in Italien waren die wichtigsten Entscheidungsträger von Kawasaki-Italien vor Ort. Neben dem WSBK-Projekt bleibt Puccetti auch in der Supersport-WM aktiv und setzt weiterhin auf Moto3-WM-Laufsieger Can Öncü.

Somit hat Puccetti einen Mix aus Erfahrung und Jugend im Team. "In der Supersport-Klasse ist es unser Ziel, mit Can Öncü den Titel zu holen und ihm zu seinem ersten Rennsieg zu verhelfen", bemerkt Teamchef Manuel Puccetti.

"In der Superbike-WM werden wir unser Bestes geben, um die großen Fähigkeiten von Tom Sykes zu nutzen. Wir konzentrieren uns jetzt alle auf den Saisonauftakt in Australien", erklärt der Verantwortliche des Kawasaki-Kundenteams.

Kann Tom Sykes auf der Puccetti-Kawasaki für Überraschungen sorgen?

Bei den Vorsaisontests in Jerez und Portimao konnte sich Sykes an die Arbeitsweise des Teams gewöhnen und ein Gefühl für die Kawasaki ZX-10RR aufbauen. "Mein erstes Ziel bei den Wintertests war es, mich einzuleben und das Team kennenzulernen. Das haben wir definitiv erreicht, denn ich fühle mich sehr wohl mit dem Team, und das ist ein weiterer Grund, warum die Tests gut gelaufen sind", erklärt der Brite.

"Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, aber wir haben die Grundlagen für eine gute Saison gelegt. Ich fühle mich zuversichtlich vor dem ersten Rennen auf Philip Island", bemerkt der Weltmeister der WSBK-Saison 2013.

Im Vergleich zu den Werks-Kawasakis unterscheidet sich Sykes' Kawasaki vor allem im Bereich Federelemente. Die Werksmaschinen von Jonathan Rea und Alex Lowes verwenden Federgabeln und Federbeine von Showa. Puccetti hat das Motorrad von Tom Sykes mit Öhlins-Komponenten ausgerüstet.

"Die Präsentation war fantastisch, im echten italienischen Stil. Ein großartiger Ort, viele Leute und gutes Essen. Alles war bestens organisiert, und ich gratuliere Manuel und seinen Mitarbeitern. Es war schön, unsere Sponsoren zu treffen, und ich konnte feststellen, dass sie uns wirklich nahe stehen und uns mit Leidenschaft verfolgen", so Sykes.

Can Öncü soll in der Supersport-WM um den Titel kämpfen

Mit Can Öncü hat Puccetti ein großes Talent im Team. In der zurückliegenden Saison setzte sich der junge Türke mit beherzten Manövern in Szene. Fraglich ist, wie konkurrenzfähig die in die Jahre gekommene Kawasaki ZX-6R sein wird. Bei den Wintertests konnte Öncü jedoch gut mithalten.

"Die Wintertests sind gut verlaufen, und ich hatte eine Menge Spaß", erklärt Öncü. "Ich fühle mich bereit für die Rennen und denke, wir haben alles, was wir für eine großartige Saison brauchen."

Mit Bildmaterial von Kawasaki.