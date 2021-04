05:08

Sainz: "Stil und Klasse kann man nicht kaufen"

"Es gibt vermutlich andere Kerle, die ich nicht mag", gestand Daniel Ricciardo vor Kurzem in einem Interview, als er auf seine "Rivalität" mit Carlos Sainz angesprochen wurde - zumindest wurde das in der Netflix-Serie "Drive to Survive" so dargestellt. Der Australier betonte, dass die Inszenierung wohl ein wenig überzeichnet und übertrieben war.



Und über Sainz: "Er zieht sich vielleicht an wie ein 60-Jähriger, aber davon abgesehen ist er okay." Der Spanier wehrt sich nun gegen diese Unterstellung: "Das ist schwer hinzunehmen. Man kann Stil und Klasse halt nicht kaufen", lacht er.