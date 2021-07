14:33

Verstappen über Reifen: "Mehr muss ich nicht sagen ..."

Mein niederländischer Kollege Erwin Jaeggi war heute in der Medienrunde von Max Verstappen dabei, in der der Red-Bull-Pilot in seiner Muttersprache über die aktuelle Situation gesprochen hat. Unter anderem wurde der WM-Führende auf die neuen Pirelli-Reifen angesprochen, die morgen in den Freien Trainings getestet werden, und womöglich schon in Silverstone als Reaktion auf die Baku-Reifenschäden eingeführt werden.



Verstappen meint: "Nun, wenn da nichts falsch gewesen wäre, dann hätten sie natürlich nichts ändern müssen. Damit ist die Frage schon beantwortet." Er spielt damit auf die Reifenschäden in Aserbaidschan an. Verstappen hat bereits kurz nach seinem Ausfall gemeint, dass er der Pirelli-Erklärung nicht glauben werde und dass Red Bull keine Schuld für die Schäden treffe.



"Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Sonst würden sie ja auch nichts ändern, oder? Ich denke, das ist ziemlich klar." Große Unterschiede erwartet er allerdings auch nicht. "Solange die Reifen in einem Stück heil bleiben, das ist das Wichtigste."