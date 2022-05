Leclerc-Aus in Barcelona: Ferrari gibt Ursache bekannt

Audio-Player laden

Charles Leclerc war beim Grand Prix von Spanien am vergangenen Sonntag auf dem besten Weg, einen komfortablen Sieg zu erringen, als sein Auto in Runde 27 liegend plötzlich an Leistung verlor und der Monegasse aufgeben musste.

Ferrari hatte am Sonntag keine sofortige Antwort auf die Frage, was mit dem Aggregat schiefgelaufen war, und wollte eine genaue Analyse im Werk in Maranello abwarten.

Nachdem das kaputte Aggregat über Nacht zurückgeschickt worden war, machte man sich am Montag an die Arbeit, um die Komponenten zu zerlegen und der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl der Turbolader als auch die MGU-H irreparabel beschädigt waren.

Ferrari: Komponenten können nicht repariert werden

In einer offiziellen Stellungnahme von Ferrari heißt es: "Nachdem wir die PU (Power-Unit; Anm. d. R.) von Leclercs Auto untersucht haben, haben wir festgestellt, dass der Turbolader und die MGU-H beschädigt sind und nicht repariert werden können."

Ferraris Erklärung deutet darauf hin, dass es sich um ein einmaliges Problem handelte, das entweder durch äußere Umstände oder durch die Art und Weise, wie sie benutzt wurden, verursacht wurde. Es zwingt Leclerc allerdings dazu, ab dem nächsten Rennen in Monaco Ersatzkomponenten zu verwenden.

Motorenproblem kündigte sich im Rennen nicht an

Das Aggregat, das der Ferrari-Pilot in Spanien benutzte, war sein zweites in dieser Formel-1-Saison, sodass das Team in Monaco entscheiden muss, ob es auf die Komponenten zurückgreift, die zu Beginn der Saison benutzt wurden, oder neue nimmt.

Die Regeln beschränken die Fahrer auf die Verwendung von nur drei MGU-H und Turboladern für die gesamte Saison, sodass der Verlust dieser Teile so früh in ihrer Verwendung die Gefahr einer potenziellen Rückstufung in der Startaufstellung später im Jahr birgt, wenn ein vierter Satz notwendig wird.

Ferrari hatte unmittelbar nach Leclercs Ausfall in Spanien erklärt, dass es während des Rennens keine Warnung über ein Problem mit seinem Aggregat gegeben habe.

Teamchef Mattia Binotto sagte: "Es war ein plötzliches Problem. Ich glaube, wir haben es zuerst von Charles erfahren, als er sich über Funk meldete, und dann von den Ingenieuren, als sie sich die Daten ansahen. Es kam also wirklich plötzlich."

