Nikita Masepin über Bahrain-Unfall: "Bin darüber hinweg"

Formel-1-Rookie Nikita Masepin hat seinen Unfall beim Saisonauftakt in Bahrain überwunden. "Ich bin komplett darüber hinweg", sagt der Haas-Pilot vor dem zweiten Rennwochenende in Imola. Nach einem Fahrfehler war Masepins erstes Rennen in der Königsklasse bereits nach drei Kurven beendet.

Der Teamkollege von Mick Schumacher erklärt, nicht mehr lange daran gedacht zu haben. "Als Rennfahrer hast du schwierige Tage. Es ist gut, wenn man diese hinter sich lassen und aus den schlechten Erfahrungen lernen kann. Für mich persönlich ist das sehr informativ. Aber in der Vergangenheit zu verharren hilft nicht dabei, sich zu verbessern", erklärt er.

Mit den beiden Rookies Masepin und Schumacher geht Haas ein Risiko ein, nimmt dieses in diesem Übergangsjahr aber bewusst in Kauf. Für beide geht es darum, Erfahrungen zu sammeln. Wenngleich diese auch wehtun können.

"Die Dinge passieren sehr schnell und der Moment, in dem ich realisierte, dass ich in der Mauer landen würde, war schmerzhaft", blickt Masepin auf das Auftaktwochenende zurück.

Er freut sich bereits auf die ersten Runden in Imola in einem Formel-1-Fahrzeug dämpft aber auch die Erwartungen. "Ich bin auf dieser Strecke nie in solch schnellen Autos gefahren. Daher muss ich mich erst einmal zurechtfinden und dann sehen wir weiter", sagt Masepin.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.