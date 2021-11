Revisionsentscheidung steht fest: Keine Strafe gegen Max Verstappen!

Die FIA-Kommissare haben entschieden: Max Verstappen bleibt für sein Manöver gegen Lewis Hamilton in Runde 48 des Sao-Paulo-Grand-Prix in Brasilien ohne Strafe. Die Stewards lehnten das Gesuch von Mercedes auf eine Neubewertung des Vorfalls ab.

Die Entscheidung der Kommissare ist endgültig. Die Möglichkeit, dagegen in Berufung zu gehen und den Fall vom Internationalen Berufungsgericht behandeln zu lassen, lassen die FIA-Statuten nicht zu.

Mercedes war gegen die Entscheidung, Verstappen für das Abdrängen von Hamilton in Runde 48 des Grand Prix von Sao Paulo nicht zu bestrafen, in Revision gegangen, und hatte sich dabei auf das sogenannte "Right of Review" im Internationalen Sportgesetzbuch der FIA berufen.

Doch die Kommissare vertagten ihre Entscheidung auf Freitag. Am Freitagmorgen wurden die Beratungen zunächst fortgesetzt.

Bereits vor Bekanntgabe der Entscheidung hatte sich 'Sky'-Experte Jenson Button noch gewundert: "Toto hat kurz vorher noch gesagt, dass sie die WM nicht am grünen Tisch gewinnen wollen. Und doch haben sie jetzt versucht, eine Strafe für Max zu erwirken. Das passt für mich nicht zusammen."

In der Fahrer-WM hat Verstappen somit vor den letzten drei Saisonrennen 14 Punkte Vorsprung auf Hamilton.

