Valtteri Bottas: "Die anderen haben größere Schritte gemacht"

In der noch jungen Formel-1-Saison 2023 blieb Alfa Romeo bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zwar konnte man die verschiedenen Kinderkrankheiten, unter denen das Auto 2022 noch gelitten hatte, ausmerzen. Doch im engen Kampf der Mittelfeldteams fiel der aktuelle Herausforderer deutlich ab.

Valtteri Bottas und Guanyu Zhou holten in den ersten vier Rennen insgesamt nur sechs Punkte. Damit rangiert Alfa Romeo auf Platz acht, direkt hinter Alpine und Haas.

"Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen", räumt Bottas ein, "aber zumindest wissen wir, dass wir, wenn wir noch etwas Rundenzeit finden, in den Ergebnissen noch ordentlich zulegen können. Und das ist natürlich das Ziel."

Im Vergleich zu seinem Vorgänger sei der C43 zwar viel besser ausbalanciert: "Das Handling ist besser als im vergangenen Jahr, aber es fehlt die reine Leistung im Vergleich zu den anderen", analysiert Bottas die Situation. "Es ist besser als das letztjährige Auto, aber die anderen haben größere Schritte gemacht."

Eine der Schwächen von Alfa ist die mangelnde Geschwindigkeit auf der Geraden, was auf einen allgemeinen Mangel an Effizienz hindeutet, unter dem auch Mittelfeldrivale McLaren leidet. "Das ist nicht wirklich eine Stärke von uns", bestätigt Bottas.

"Ich denke, wir haben in Baku mit einem anderen Flügel einen kleinen Schritt beim Tempo auf der Geraden gemacht, aber das bedeutet natürlich, dass man in den Kurven Kompromisse eingeht. An dieser Effizienz müssen wir also noch arbeiten."

Das soll spätestens mit dem ersten Upgrade-Schub gelingen, den Alfa Romeo wie die meisten seiner Konkurrenten beim Grand Prix in Imola in zwei Wochen auf die Strecke bringen will. Chefingenier Xevi Pujolar beschreibt das Upgrade als "Verbesserung der Gesamtleistung", um dem C43 mehr Allround-Grip zu verleihen.

Laut Bottas wird das neue Paket einen guten Hinweis darauf geben, wie weit sein Team in dieser Saison noch kommen kann. "Ich hoffe auf einen ordentlichen Schritt in Imola mit all den Dingen, die wir dort haben. Also denke ich, dass es ein Fingerzeig sein wird, was wir dieses Jahr noch erreichen können."

"Es ist ein Paket, das ein bisschen von allem hat. Ich kann nicht wirklich ins Detail gehen, aber es gibt ein paar verschiedene Teile, vor allem aber reine Leistung in Bezug auf den Abtrieb. Nichts, was die Balance beeinträchtigen sollte", so der Finne.

"Es wird eine Verbesserung geben, aber wir sind nicht das einzige Team, das Updates für diese Rennen plant. Natürlich hoffen wir, dass unsere besser sind als die der anderen."

