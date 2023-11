Vowles: Geht nicht darum, ob Williams 2023 Siebter oder Achter wird

Williams muss zwei Rennen vor dem Saisonende noch um seinen siebten Platz in der Konstrukteurs-WM zittern. Zwar hat der britische Traditionsrennstall aktuell noch sieben Punkte Vorsprung auf AlphaTauri, allerdings hat das Juniorteam von Red Bull mit einem Update noch einmal einen großen Sprung gemacht und in den vergangenen drei Rennen stets gute Punkte mitgenommen.

Bei Williams vertraut man hingegen seit einiger Zeit auf das gleiche Paket und könnte dafür in diesem Jahr noch büßen: "Wir haben schon vor vielen Monaten aufgehört, an unserem Auto zu arbeiten. Das kann bedeuten, dass wir unseren siebten Platz in der Meisterschaft riskieren", weiß Teamchef James Vowles.

Doch dieses Risiko geht der Brite bewusst und gerne ein, wie er in einem Video auf der Webseite des Teams erzählt. "Ich bin mit der Entscheidung sehr zufrieden", betont er. Denn: "Bei unserer Reise geht es nicht darum, ob wir 2023 Siebter oder Achter werden. Es geht darum, wie wir mit dem Team wieder ganz nach vorne kommen."

Nicht nur bei Williams muss man derzeit viele unterschiedliche Themen managen. Es geht nicht nur um das Auto für 2023 und das für 2024, sondern auch schon um das Auto für 2026 und Dinge wie Infrastruktur.

"Du kannst nicht alles in einen Topf werfen und hoffen, dass das erfolgreich ist", sagt Vowles. "Wir wollen 2024 einen Schritt nach vorne machen, aber wir wollen auch 2025 und 2026 einen Schritt nach vorne machen. Das wird Zeit brauchen und einen Übergang bedeuten. Und ich investiere lieber alles da hinein, auf Kosten der Upgrades in diesem Jahr."

Der Teamchef betont, dass er die Saison natürlich nicht auf dem achten Platz beenden möchte, und dass sein Team bis zum Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi kämpfen wird, "aber mir ist auch bewusst, dass wir das Rennteam und die Fahrer darum bitten, das mit einer Hand auf dem Rücken zu tun", sagt er.

"Aber das ist okay. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass unsere Entscheidungen zu langfristigem Erfolg führen werden."

Sorgt Williams für Vorentscheidung in Las Vegas?

Mit dem Rennen in Las Vegas wartet am Wochenende eine große Chance auf Williams, den siebten Platz in der WM zu zementieren. Denn beim Team rechnet man sich gute Chancen auf ein starkes Ergebnis aus, weil die Umstände dem Auto entgegenkommen könnten.

Las Vegas ist ein schneller Kurs, der in Sachen Effizienz eher Strecken wie Monza und Spa ähnelt - also Strecken, auf denen Williams stark war.

"Zudem ist es unwahrscheinlich, dass wir Streckentemperaturen im Bereich der 50er bekommen", sagt Vowles. "Die Umgebungstemperaturen werden vielleicht sogar im einstelligen Bereich bei 9 bis 10 Grad Celsius liegen, und ich glaube, dass damit eine unserer Achillesfersen verdeckt werden wird."

Chancen und Risiken für alle

Allerdings erkennt er auch viele Gefahren, vor allem durch den neuen und somit rutschigen Asphalt. "Man hat in Katar gesehen, wie stark sich das im Verlauf des Wochenendes ändern kann und einen Einfluss auf Rundenzeiten und das Verhalten der Reifen haben kann", sagt er. "Das sorgt für Möglichkeiten, aber auch für Risiko."

Zudem glaubt Vowles, dass die weichsten Reifenmischungen von Pirelli für Probleme sorgen könnten - allerdings für alle.

"Doch egal was passiert, ich glaube, dass es im Vergleich zu den jüngsten Events eine unserer besten Möglichkeiten darstellt", meint er. "Wir müssen sicherstellen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen und den Abstand zu AlphaTauri in der Meisterschaft wachsen lassen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.