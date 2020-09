Formel 2 Monza 2020: Ticktum siegt - Rang vier für Mick Schumacher

Daniel Ticktum (DAMS) hat am Sonntag das Sprintrennen der Formel 2 in Monza gewonnen und damit seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Brite gewann von Platz zwei aus den Start und gab die Führung anschließend während der gesamten 21 Runden nicht mehr ab.

Zweiter wurde Callum Ilott (Virtuosi), der damit die alleinige Führung in der Meisterschaft übernahm. Rang drei sicherte sich Christian Lundgaard (ART). Problematisch wurde es für Ticktum erst nach der Zieldurchfahrt, als sein Auto in der Curva Grande ausrollte.

Ergebnisse Monza

Mick Schumacher (Prema) fuhr nach seinem Sieg am Samstag heute auf Rang vier. Zudem sicherte sich der Sohn von Michael Schumacher die zwei Zusatzpunkte für die schnellste Rennrunde und verbesserte sich damit in der Meisterschaftswertung auf Rang zwei.

Heftiger Verbremser wirft Schumacher zurück

Ein mögliches besseres Resultat vergab Schumacher in Runde 8, als er sich vor der ersten Schikane stark verbremste und durch den Notausgang fahren musste. Dadurch fiel er von Position vier auf sechs zurück und hatte in der Folge mit Vibrationen durch den Bremsplatten zu kämpfen.

Diese hatte Schumacher im weiteren Rennverlauf aber gut unter Kontrolle und legte in der Schlussphase des Rennens sogar noch einmal an Tempo zu. In der vorletzten Runde ging er am Schweizer Louis Deletraz (Charouz) vorbei auf Rang vier, die Top 3 waren allerdings außer Reichweite.

Robert Schwarzman (Prema), der Gesamtwertung vor dem Sprintrennen punktgleich mit Ilott angeführt hatte, kam auf Rang sechs ins Ziel. Die letzten beiden Punkteränge belegten Jehan Daruvala (Carlin) und Jack Aitken (Campos).

Schumacher nun fünf Punkte hinter Ilott

Einen Rückschlag musste der Vierte in der Meisterschaft Yuki Tsunoda (Carlin) einstecken. Auf Position vier liegend wurde sein Auto plötzlich langsamer. Der Red-Bull-Junior steuerte den Box an und verpasste die Punkteränge. Ein vergleichbares Problem riss auch Guanyu Zhou (Virtuosi) aus dem Rennen.

In der Meisterschaft führt nach 16 von 24 Rennen wie bereits erwähnt Ilott mit 146 Punkten vor Schumacher (141), Schwarzman (138) und Tsunoda (123).

Weiter geht es mit der Formel 2 schon am nächsten Wochenende, wenn die Serie für die Saisonrennen 17 und 18 zum ersten Mal in Mugello Station macht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.