Alexander Rossi: Die anderen sind mit "verrückten Frühstarts" davongekommen

Alexander Rossi ist stinksauer, weil er beim Indianapolis 500 2023 mehrere Frühstarts ausgemacht habe, die der Konkurrenz Vorteile verschafft hätten. Die Rennleitung verhängte jedoch keine Strafen, da kein Regelverstoß erkannt wurde. Der McLaren-Pilot kritisiert insbesondere den Start in Runde 101, bei dem sowohl Polesitter Alex Palou als auch Marcus Ericsson nach Ansicht des US-Amerikaners zu früh aufs Gas gegangen seien.

Sting Ray Robb krachte in Kurve 1 in die Mauer und löste damit die erste Gelbphase des Tages aus. Ericsson und auch Rinus VeeKay zogen beim Restart an Rossi vorbei. Der Vorjahressieger überholte sogar die beiden Penske-Piloten Will Power und Josef Newgarden. "Das war ein Frühstart, den man sich ansehen sollte", sagt Rossi gegenüber 'NBC'. "Ich denke, Marcus hatte einen wirklich klaren, genau wie Palou. Vielleicht waren wir nicht gut genug, aber das sollte man sich ansehen."

Doch das war nicht die einzige Situation, die Rossi auf die Palme brachte. Der McLaren-Pilot erklärt: "Das Chaos begann nach dem Crash von Felix [Rosenqvist]. Wir hatten eine Runde, dann einen Unfall, dann wieder eine Runde, dann wieder einen Unfall. Ich glaube, einige Fahrer sind mit wirklich verrückten Re-starts davongekommen." Rossi kritisierte IndyCar auch für die späte Rotphase, die dazu führte, dass das Rennen unter Grün beendet wurde.

"Ich kann die Argumente beider Seiten verstehen", so Rossi über das Finale im NASCAR-Stil. "Für uns hatte es keinen großen Einfluss, denn wir sind als Vierte wieder ins Rennen gegangen. Wir waren also nicht in Führung, aber ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Rossi war zu diesem Zeitpunkt als McLaren-Pilot auf sich allein gestellt, da seine Teamkollegen Pato O'Ward und Rosenqvist bereits ausgeschieden waren. Tony Kanaan war noch dabei, blieb in seinem letzten IndyCar-Rennen aber im Mittelfeld stecken.

Rossi beendete das Rennen schließlich als Fünfter, Kanaan wurde als 16. gewertet. "McLaren hatte drei Autos da draußen, die es zu schlagen galt", sagt Rossi. "Deshalb ist es ärgerlich, dass wir nur Fünfter geworden sind, obwohl die Autos so gut waren. Wir sind am Ende ein bisschen verärgert und enttäuscht, weil uns durch die Re-Starts, die roten Flaggen und Dummheit etwas aus der Hand geglitten ist."

Rossi hatte 2016 als Rookie überraschend das Indy 500 gewonnen und damit Geschichte geschrieben. In der Winterpause wechselte er von Andretti zu McLaren, weil er einen Tapetenwechsel brauchte, um den Rost der vergangenen Saisons abzuschütteln. Mit McLaren erzielte der 31-Jährige bisher drei Top-10- und zwei Top-5-Resultate. Zuletzt stand Rossi in der Saison 2022 mit seinem vorigen Team in Indianapolis auf dem Rundkurs in der Victory Lane.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.