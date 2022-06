Cadillac veröffentlicht erste Bilder seines LMDh-Prototypen

Audio-Player laden

Cadillac hat die ersten Fotos und technischen Details seines LMDh-Prototyps für 2023 mit dem Arbeitsnamen Project GTP Hypercar enthüllt. Auffällig ist, dass sich der Prototyp nicht stark vom aktuellen DPi-Boliden der US-Amerikaner unterschiedet. Allerdings ist das Design noch eine "work in progress" und damit noch nicht final.

Beim Project GTP Hypercar nutzte Cadillac die Möglichkeiten, die das LMDh-Reglement bietet, und ließ "wichtige Markenmerkmale" in das Design des Sportwagen-Prototypen einfließen. Nach eigenen Angaben handelt es sich um einen Caddy-Prototyp der dritten Generation. Das Project GTP Hypercar ist der offizielle Nachfolger von Northstar LMP900 und DPi-V.R.

Chris Mikalauskas, Lead Exterior Creative Designer bei Cadillac, sagt in einer offiziellen Aussendung: "Das Project GTP Hypercar ist eine einzigartige Konvergenz von Form und Funktion und zeigt die zukünftige Leistungsästhetik von Cadillac. Wir haben noch viel mehr vor, vom kommenden Rennwagen bis hin zu erstaunlichen Serienfahrzeugen."

Der Cadillac kommt mit breiter Front bei schlanker Linienführung daher Foto: Cadillac

Mit dem neuen Prototypen wird Cadillac sowohl in der US-amerikanischen Sportwagenserie IMSA, als auch in der FIA WEC und in Le Mans ein Programm bestreiten. Als Einsatzteams stehen schon seit längerer Zeit Action Express Racing und Chip Ganassi Racing fest. Wie die Programme genau aufgeteilt werden, wurde noch nicht offiziell definiert.

Ganassi soll dem Vernehmen nach mit der Leitung des WEC-Einsatzes beauftragt worden sein und gleichzeitig auch in Nordamerika an den Start gehen. Action Express Racing, ein Top-Team in der IMSA-Serie, hat den Wunsch nach einem Start in Le Mans geäußert.

LMDh von Cadillac mit 5,5-Liter-V8-Motor

Laura Klauser, Leiterin des GM-Sportwagen-Rennprogramms sagt: "Es ist eine Ehre, mit einer amerikanischen Kultmarke wie Cadillac um den Gesamtsieg in Le Mans zu kämpfen. Das gesamte Team freut sich darauf, das Erbe von Cadillac im Rennsport weiter auszubauen, indem es sich mit den Besten auf internationaler Ebene und beim härtesten Rennen der Welt misst."

Das Cadillac Project GTP Hypercar wird von einem 5,5-Liter-V8-Motor und dem in der LMDh-Klasse vorgeschriebenen Standard-Hybridsystem angetrieben. Noch ist allerdings unklar, ob man wie beim DPi-Prototypen auf einen Sauger oder auf Turbo-Aggregat setzt.

Durch den großen Hubraum geht die Tendenz eher zum Saugmotor. Der Verbrenner muss laut LMDh-Regularien mindestens 180 Kilogramm wiegen. Ein Turbolader würde zusätzliches Gewicht bedeuten, dass dann zur optimalen Gewichtsverteilung fehlen würde.

Wann der Cadillac-Prototyp erstmals auf die Strecke gehen wird, muss auch noch final geklärt werden. Die ersten Testfahrten sind für "diesen Sommer" angedacht, ehe die IMSA Ende des Jahres eine Reihe offizieller Tests durchführt. Nach erfolgreicher Homologation ist als erstes Rennen der IMSA-Auftakt 2023 geplant, die 24h von Daytona.

Mit Bildmaterial von Cadillac.