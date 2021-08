Moto2 FT3 Spielberg 2: Gardner pulverisiert den Rundenrekord

WM-Leader Remy Gardner markierte im dritten Freien Training der Moto2 beim Grand Prix von Österreich einen neuen Rundenrekord. Mit einer Zeit von 1:28.153 Minuten unterbot er die alte Bestmarke um 0,348 Sekunden und ließ die Konkurrenz deutlich hinter sich. Raul und Augusto Fernandez komplettierten die Top 3.

Gleich zu Beginn der Session steigerten viele Fahrer ihre Zeiten von gestern. In den Schlussminuten zog das Tempo dann aber noch einmal an, sodass der alte Rundenrekord gleich mehrfach unterboten wurde - erst durch Raul Fernandez, dann durch Gardner.

Möglich wurden die neue Rekorde auch dank eines neuen superweichen Hinterreifens, den Dunlop nach Spielberg mitgebracht hat. Gardner nutzte ihn am besten, denn sein Vorsprung auf die beiden Fernandez lag am Ende bei mehr als drei Zehnteln.

Moto2-Rookie Ai Ogura setzte sich als starker Vierter erneut in Szene. Hinter ihm reihte sich Spielberg-1-Sieger Marco Bezzecchi als Fünfter ein, gefolgt von Sam Lowes auf Platz sechs. Aron Canet war an siebter Stelle der beste Boscoscuro-Pilot im Feld. Markenkollege Jorge Navarro schaffte es ebenfalls in die Top 10.

Er belegte Rang neun hinter Marcel Schrötter, der das Training als Achter beendete. Sein Rückstand auf die Spitze lag bei 0,553 Sekunden. Lorenzo Dalla Porta rundete die Top 10 als Zehnter ab. Auch Celestino Vietti, Tom Lüthi, Somkiat Chantra und Marcos Ramirez schafften auf den Plätzen elf bis 14 den direkten Q2-Einzug.

Während des Trainings kam es zu mehreren Zwischenfällen: Cameron Beaubier und Yari Montella stürzten unabhängig voneinander. Haarig wurde es auch, als Canet plötzlich in die Box abbog und Augusto Fernandez ihn am Hinterrad touchierte. Bezzecchi verbremste sich in Kurve 3 und verfehlte dabei Chantra nur knapp.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Remy Gardner (Kalex)

Raul Fernandez (Kalex)

Augusto Fernandez (Kalex)

Ai Ogura (Kalex)

Marco Bezzecchi (Kalex)

Sam Lowes (Kalex)

Aron Canet (Boscoscuro)

Marcel Schrötter (Kalex)

Jorge Navarro (Boscoscuro)

Lorenzo Dalla Porta (Kalex)

Celestino Vietti (Kalex)

Tom Lüthi (Kalex)

Somkiat Chantra (Kalex)

Marcos Ramirez (Kalex)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.